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XR沉浸式劇場「之間」 數位幻境叩問生死邊界

2025/3/21 19:42（3/21 20:31 更新）
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河床劇團推出國際共製「沉浸式體驗XR演出」的作品「之間」，以劇場跟科技叩問生死與存在的意義，引領觀眾進入一場如夢似幻、身歷其境的數位幻境。（國家兩廳院，河床劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月21日
河床劇團推出國際共製「沉浸式體驗XR演出」的作品「之間」，以劇場跟科技叩問生死與存在的意義，引領觀眾進入一場如夢似幻、身歷其境的數位幻境。（國家兩廳院，河床劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月21日
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）當科技突飛猛進，人類可以透過複製技術讓寵物起死回生，生與死的界線似乎不再絕對，河床劇團推出國際共製「沉浸式體驗XR演出」的作品「之間」，以劇場跟科技叩問生死與存在的意義。

河床劇團歷經多時籌備，並與加拿大PHI工作室及希臘歐納西斯文化共同推出的「之間」，融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEWS、3D動畫、觸覺感知系統以及現場演員，引領觀眾進入一場如夢似幻、身歷其境的數位幻境。

2022年，河床劇團導演郭文泰（Craig Quintero）在威尼斯影展發表首部VR作品「遺留」，吸引加拿大新媒體藝術中心PHI Center創辦人菲比．格林伯格（Phoebe Greenberg）主動提出合作邀約，雙方展開為期3年的創作對話與實踐，最終催生出「之間」。

郭文泰表示，30年前看「侏羅紀公園」只覺得是好萊塢式的狂想，如今卻一一成真，「如果『我』可以被複製，那『我』還是原來的我嗎？」作品便從這個核心提問出發，結合劇場敘事與高科技創作，試圖挑戰人們對生死與自我本質的理解。

「之間」今天下午舉行彩排場，作品帶領每場10名觀眾同時沉浸在超現實的世界當中，探索生命與死亡、真實與虛構的模糊地帶。在這段旅程中，觀眾將穿越層層景觀，親身體驗如魔術般的奇蹟現實。有觀眾看完之後分享，這根本就是「科技版觀落陰」，技術不但十分到位，動線也美如舞蹈，令人深思。

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「之間」尚未首演即備受國際矚目，威尼斯影展沉浸式單元策展人米歇爾雷爾哈克（Michel Reilhac）就說，這部作品以神奇且超現實的方式，在360度全景環境中，詮釋人類在基因與複製技術面前的身分迷思與倫理挑戰，「台灣觀眾能搶先體驗這部作品，真的很難得。」

「之間」將於3月22日到4月2日演出，地點在台北國家戲劇院實驗劇場，也為國際3年巡演拉開序幕。（編輯：陳政偉）1140321

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河床劇團與加拿大PHI工作室及希臘歐納西斯文化共同推出的XR沉浸式劇場「之間」，融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEWS、3D動畫、觸覺感知系統以及現場演員，引領觀眾進入一場如夢似幻、身歷其境的數位幻境，叩問生死與存在的意義。（國家兩廳院，河床劇團提供，張震洲攝影）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月21日
河床劇團與加拿大PHI工作室及希臘歐納西斯文化共同推出的XR沉浸式劇場「之間」，融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEWS、3D動畫、觸覺感知系統以及現場演員，引領觀眾進入一場如夢似幻、身歷其境的數位幻境，叩問生死與存在的意義。（國家兩廳院，河床劇團提供，張震洲攝影）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月21日
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