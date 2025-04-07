睽違8年 湯瑪斯漢普森再唱「少年的魔法號角」

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）睽違8年，知名男中音湯瑪斯．漢普森將再度受邀來台，與準．馬寇爾指揮NSO國家交響樂團合作，演繹馬勒藝術歌曲經典「少年的魔法號角」選粹，展現馬勒歌曲中對孤獨與愛的獨到詮釋。

「少年的魔法號角」原是德國傳統民俗詩集，收錄700餘首作品，當時整編的學者意圖將分裂成各個城邦的德國，藉由文學力量重新團結起來。馬勒則選擇其中24首譜曲，滿足了身為漂泊猶太人尋求認同的潛意識。至今「少年的魔法號角」已成德國最重要的歌曲集之一，反映日耳曼民族的精神與思想。

湯瑪斯．漢普森（Thomas Hampson）表示，每個文化都有民謠，透過民謠尋求認同，不同文化之間雖有差異，但都可以找到共鳴，「就像馬勒用新方式詮釋民謠，展現各色民間文化與事物，在馬勒的音符中，一篇篇的故事都可以是一個小宇宙，這也是我每次演唱馬勒，都會有新的感受和收穫的原因。」

漢普森聲音優美，音色乾淨溫暖，比起高音和音量，他更在乎以正確發音與高貴音色跟樂迷分享藝術歌曲之美。漢普森可說是馬勒藝術歌曲的代言人，特別是「少年的魔法號角」這部招牌作品，他曾多次灌錄專輯，並以馬勒研究專家的身分重新編定「少年的魔法號角」鋼琴伴奏版本的樂譜。

為了研究，漢普森取得馬勒家族的同意，拿到馬勒當時在譜寫「少年的魔法號角」一系列作品時所使用的原版詩作及相關文獻資料，以第一手資料確認馬勒所思所想。

漢普森1955年出生於美國，原本唸政治的他因為歌聲出色，決定朝歌劇領域前進，第一個給他角色演出的是德國杜賽朵夫歌劇院，後來陸續征服維也納歌劇院與柯芬園歌劇院。至今發行超過百張專輯，贏得包括葛萊美獎等古典大獎，曾榮獲古斯塔夫．馬勒金質獎章，堪稱德奧藝術歌曲權威。

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根據NSO國家交響樂團今天發布的新聞資料，音樂會指揮、NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）表示，馬勒的歌曲蘊含著對生命的思索，傳遞關於愛、孤獨與歸屬的情感，「我與漢普森合作多次，他的歌聲充滿故事性與深度，是最能展現馬勒藝術歌曲精髓的聲音之一。」

「準．馬寇爾、湯瑪斯．漢普森與NSO」音樂會將於13日舉行，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括作曲家荀貝格改編布拉姆斯「G小調第一號鋼琴四重奏」的管弦樂版本等等。（編輯：張雅淨）1140407