愛亞小說「曾經」40年 生日同樂會盼與讀者相聚

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）作家愛亞代表作「曾經」邁入第40年，將在下半年舉辦「生日同樂會」，把老讀者找回來，也為自己做個紀錄。已有台中讀者要求愛亞前來辦一場，她說「只要別把老愛亞累倒就好」。

愛亞今天接受中央社記者訪問表示，這本書對她有太多意義，許多人因為「曾經」而認識愛亞，有些讀者甚至許多年以後在路上遇見她，明明年紀也不小了，卻好像忽然年輕起來，想到自己讀「曾經」的歲月。

「不管他們是在國中、還是高中時讀的，他們在看到這個作家以後，突然就活潑起來，而且很快樂，我寫了這麼多書，他們就記得這本」，愛亞說，這就是文學的力量。

「曾經」於1985年出版發行，描述女主角李芳儒與3位男子之間的故事，愛亞為本書扉頁提詞「在平凡的人生路上，若想走得鏗鏘有聲，就得有──愛」，成為當年暢銷書，至今印行到45刷。

1998年由公視改編為同名電視劇，徐小明擔任導演，包括蕭淑慎、邵昕、黃仲崑等人演出，並獲得金鐘獎「戲劇節目連續劇獎」。

愛亞提到大兒子、電影攝影指導的周書豪，上個月底逛誠品松菸店，在一個名為「經典共讀」的書架上看到「曾經」，與白先勇「臺北人」、林海音「城南舊事」以及許多外文書放在一起，兒子回家告訴她：「媽，妳真的那麼有名啊？」愛亞回答：「有名又怎樣，那是40年前的事了！」

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關於「曾經」40年辦同樂會，愛亞的三個孩子比她還興奮，小兒子、從事電影聲音設計的周震，已經為這個計畫拍攝照片，為此全家人都動起來。

愛亞一開始也質疑，以現在的年歲是否能勝任這件事，但想到讀者也一個一個走了，就覺得應該儘快完成這件事，「不要做大，溫馨就好」，歡迎新舊讀者一起來同樂。（編輯：吳素柔）1140410