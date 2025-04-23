英國亞洲酷兒藝術節 台灣電影、視覺藝術多元參與

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）2025年英國「亞洲酷兒藝術節」4月23日至5月18日在倫敦舉行，橫跨電影、表演藝術、視覺藝術、文學等領域，台灣不僅有近20部電影作品入選，也有藝術家參加展演。酷兒文學作家紀大偉將出席文學論壇，並回顧他1990年代出版的小說「膜」。

亞洲酷兒藝術節（Queer East Festival 2025）活動地點涵蓋英國電影協會南岸影城（BFI Southbank）、倫敦當代藝術協會（ICA London）、巴比肯藝術中心（Barbican Centre）、QUEERCIRCLE酷兒藝術空間等指標場館。在文化部支持下，藝術節邀請多位台灣創作者參與。

在藝術節的電影放映單元，有近20部台灣作品入選，自26日起放映導演和藝術家林正盛、蔡明亮、陳若菲、彭紫惠、王品文、李美彌、朱平、劉慧伶、陳志明、陳彥竹、莊永翔、洪崇哲、丁冠濠、鄭淑麗等人的作品，呈現台灣影視創作對性別認同、家庭關係、社會運動、權力結構等議題的深度探索。部分影片另將於下半年巡迴英國。

在視覺藝術領域，藝術節將於倫敦近郊格林威治（Greenwich）的QUEERCIRCLE展出跨領域群展，邀集來自不同國家的藝術家。

其中，台裔美籍遊戲創作者Dri Chiu Tattersfield將展出結合電玩語彙與性別思辨的創作。畫家Bontyanak、Oscar Chan Yik Long，以及表演藝術家Clarinda Tse和ZULAA，將帶來繪畫、裝置藝術、遊戲實境與現場演出，呈現多感官藝術體驗、打破觀眾參與和欣賞的界線。

在藝術節的文學單元，紀大偉將出席分享會，回顧作品「膜」。他另將參加文學論壇，與詩人Eric Yip、作家Ewen Ma展開跨世代對談，探討亞洲酷兒文學的變遷與發展。

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文化部駐英國代表處文化組表示，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，且倡議言論與創作自由。台灣作品參與此次藝術節，不僅可展現台灣藝術創作在國際舞台的實力與潛力，也可望深化台英多元文化交流連結。

「亞洲酷兒藝術節」創立於2020年，致力打破亞洲酷兒形象常見的單一性及刻板印象，持續發掘推廣來自東亞、東南亞與離散社群的多元聲音。藝術節的問世，也與亞洲族群在主流影像和舞台藝術中，長期的結構性缺席與邊緣化有關。（編輯：張芷瑄）1140423