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西葡大停電 故宮：備用電達22小時且可持續供電

2025/4/30 11:26
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（中央社記者王寶兒台北30日電）西班牙和葡萄牙日前大停電，國民黨立委葛如鈞今天說，當地博物館歷經11小時停電，故宮也應做好準備。故宮院長蕭宗煌回應，故宮備用電預估一次存量22小時，且後續可持續供電。

葛如鈞今天在立法院提到，博物館還須注意恆溫恆濕等條件，核三廠2號機即將停機，對台灣來說是近半世紀來第一個沒有核電的夏天，國立故宮博物院北院去年也曾停電1分鐘，整起事件20分鐘才落幕，且依據故宮災害緊急應變作業要點，也並無明確提到停電時該如何保存文物。

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國立故宮博物院院長蕭宗煌表示，故宮去年是因台北市工務局施工處挖斷輸電線路而停電，故宮針對停電也做過演練，故宮備用電源包含展場及庫房，是以柴油供電轉換，預估存量可供電22小時，他將為此召開專案會議，做好準備。

故宮補充，故宮設有戶外地下油槽，一次加油可緊急用電供電22小時，可持續加油供電。每個月針對發電機系統實際運轉測試，確保穩定供電。（編輯：黃名璽）1140430

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