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培養台漫新秀 首屆青漫獎開放高中職報名

2025/5/26 12:06
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（中央社記者王寶兒台北26日電）為拓展台灣漫畫市場，文化部今天公布推出首屆「青漫獎」，即日起開放徵件，總獎金達新台幣123萬元。文化部長李遠表示，期望鼓勵高中職年紀的青少年投入台漫創作及閱讀。

首屆「青漫獎」將分為團體組及個人組，團體組以學校（含實驗教育機構）為單位報名，每所學校以2組為限，作品形式以頁漫17至46頁或條漫40格以上，獎項共計30個，獎金最高15萬元。

個人組則開放高中職學生、青少年自行報名參賽，作品形式為1至4頁4格漫畫，獎項共計17個，獎金最高4萬元。

李遠透過新聞稿表示，台漫歷經1950、1980年代2波高峰後，經歷過一段蕭條時期，直至2010年辦理首屆「金漫獎」、2018年漫畫輔導金，一直到近年中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合等政策推動，一步步開花結果，也漸在國際展露頭角，如台灣近年在日本國際漫畫大賞共獲2金9銀21銅。

李遠說：「新台漫時代已經來臨。」他提到，在台漫走向國際的時刻，人才的培育及讀者的培養，仍是台漫產業發展重要關鍵。因此，文化部在過去政策的基礎上，今年提出首屆「青漫獎」規劃，希望鼓勵高中職年紀的青少年，投入或關注台漫的創作。

文化部表示，「青漫獎」參考在日本國內及國際高中生漫畫創作者嚮往且熱烈參與的「高知漫畫甲子園」，辦理至今已第34屆的「高知漫畫甲子園」，以競賽激起高中生創作漫畫熱情，並曾發掘出「影子籃球員」藤卷忠俊、「光速蒙面俠21」稻垣理一郎等知名漫畫家。

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徵件期間，文化部將邀請漫畫家進入校園辦理講座或工作坊，鼓勵學生參賽並推廣台灣漫畫。後續針對獲獎者，文化部也將規劃培力輔導，持續提升漫畫創作能量，期盼未來這些新秀，有機會銜接既有政策資源，包含漫畫獎勵金、金漫獎等。

「青漫獎」採線上申請，自即日起至9月19日受理報名。（編輯：管中維）1140526

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