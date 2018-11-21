水泥雙雄看好明年大陸市況 努力維持高毛利

（中央社記者韋樞台北21日電）台泥和亞泥陸續舉行法說會，水泥雙雄均認為大陸持續限產、錯峰減產，強化基礎建設刺激經濟成長，能源和煤炭價格調降的各項有利因素，明年將維持相對高價、高毛利。

中國大陸面對美中貿易戰和國際經濟成長趨緩，台泥發現，大陸重施化解2008年金融危機的招數，包括降息、寬鬆銀根刺激經濟，以及擴大各項基礎建設，甚至為了提高出口競爭力，能源和煤的價格都在下跌。

台泥表示，大陸政府下調能源和煤炭價格，對煤炭價格占製造成本4成的水泥業來說非常有利；同時再加上台泥所有環保措施標準做得比大陸政府要求更嚴格，可望明顯降低未來因為環保因素停工的機率，更有利營運。

亞泥表示，大陸政府早就限制水泥業新增產能，不但產能置換政策更嚴格，且禁止以協同處理(代縣市政府焚燒生活垃圾)模式新增水泥產能；同時更從2017年初全大陸所有水泥廠實施錯峰停產，藉停產歲修降低產量，同時確保設備安全運轉；因空汙超標而要求的環保限產愈來愈嚴。

亞泥指出，根據大陸政府的規劃，水泥業到2020年以前要淘汰3.93億公噸剩餘產能，各個符合環保標準的大型水泥廠產能利用率反而從70%提升至80%，且價格更好。

亞泥引述官方統計，2012年到2015年大陸水泥供過於求導致價格下跌，當時全中國水泥產量由2012年的21.84億公噸升至2014年的24.76億公噸、2015年23.48億公噸，2016年達到24.03億公噸後，藉由錯峰生產，2017年降為23.16億公噸，估計今年降為約22億公噸，2020年再降至近20億公噸。

對明年水泥價格展望，台泥認為，今年前3季大陸水泥噸毛利為人民幣101.1元、126.2元、120.9元，毛利率維持約38%；明年的需求量不變，在供給量續減下，水泥價格很有可能維持今年的高價，且煤炭價格下跌後，要維持水泥噸毛利應該不難。

亞泥今年前3季的毛利率也維持在38%，各區域的平均每公噸單價都在310元以上，其中以江蘇地區的341元最高，較去年同期漲價40%；估計亞泥(中國)今年全年出貨約3000萬公噸，第4季需求旺季，各地區水泥價格逐步提升，介於每公噸450元至500元間。（編輯：楊凱翔）1071121