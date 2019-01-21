貿易戰與中經濟放緩超預期 IMF看壞世界經濟

美中貿易緊張、英國可能硬脫歐，再加上中國經濟成長放緩超出預期，影響IMF 21日下修今、明兩年全球經濟成長率預測。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）國際貨幣基金（IMF）今天表示，美中貿易緊張、英國恐硬脫歐，再加上中國經濟成長放緩超出預期，IMF雙雙下修今、明兩年全球經濟成長率的預測，分別為3.5%、3.6%。

IMF今天公布最新「世界經濟展望」（WEO）報告，開宗明義言明全球經濟正面臨成長動能疲軟，不確定性升高，經濟下滑風險升高。

IMF在報告中表示，與去年10月時的預期相較，貿易緊張局勢升高仍是全球經濟成長面臨的主要風險來源，除美中貿易關稅戰外，其他因素還包括英國可能「硬脫歐」及中國經濟成長放緩程度高於預期，都是觸發全球經濟惡化的不利因素。

與去年10月報告相較，IMF對今、明兩年經濟成長的預測分別下調0.2及0.1個百分點，預計2019年世界經濟成長率為3.5%，明年則為3.6%。

關於美中貿易戰，IMF指出，美、中兩國去年12月決定暫緩調升關稅90天的決定值得歡迎，然而，IMF擔心，到了今年3月，雙方的緊張局勢可能再起，仍可能讓全球經濟蒙上陰影。

與去年10月時的預測相同，IMF對美國及中國的經濟成長率仍維持同樣估值，預期美國今、明兩年的經濟成長率分別為2.5%、1.8%，中國今、明兩年則都為6.2%。

在歐洲，IMF關注英國可能無協議「硬脫歐」，也加深對世界經濟的擔憂，IMF對今年歐元區經濟成長率的預測一口氣下修0.3個百分點、來到1.6%，明年則維持原本的預測1.7 %；至於英國，今年為1.5%，明年則微幅上調0.1個百分點為1.6%。

IMF呼籲世界各國應有共同優先政策，也就是要找出能合作且迅速解決貿易分歧及因此造成的不確定性，而非進一步提高有害障礙，破壞已放緩的全球經濟。

照往例，IMF在1月的WEO報告中並未評估台灣的經濟成長預測。（編輯：施燕飛）1080121