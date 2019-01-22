魷魚絲鮑魚變貴 行政院：物資無普遍性上漲

（中央社記者顧荃台北22日電）農曆春節將近，行政院消保處今天表示，經調查，僅部分海產類產品如魷魚絲、鮑魚、干貝等價格上漲2.7%至7.2%，其餘產品價格漲跌互見。整體而言，年節產品價格沒有普遍性上漲趨勢。

行政院晚間發布新聞稿，行政院副院長陳其邁今天召開穩定物價小組會議，關切春節物資價格及供應情形，並指示相關部會，嚴密監控各類農漁畜商品、民生物資的市場供需與價格狀況。

消保處在會中表示，經赴量販店、超市與迪化商圈進行年節產品價格訪查，僅部分海產類產品如魷魚絲、鮑魚、干貝，因國外產地產量減少或進貨成本增加，上漲2.7%至7.2%，其餘產品價格漲跌互見。整體而言，年節產品價格沒有普遍性上漲趨勢。

經濟部說，已對各通路的春節相關應節商品進行價格監測，包含甜年糕、蘿蔔糕、臘腸、豬肉乾、開心果及瓜子等，與去年相較價格大致維持穩定。經濟部同時責成國營事業配合政府穩定物價政策，春節期間維持穩定供應。

有關雞蛋、牛奶價格變動，陳其邁表示，請農委會持續監控並協調蛋商工會調度雞蛋產銷，穩定節前雞蛋供應量及價格，供應國人所需；也請持續輔導酪農產業，維護生乳品質、穩定生乳產量及價格。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，目前雞蛋每日需求2100萬顆，但供應量僅約2000萬顆，每日約短缺100萬顆，農委會已協調蛋農增產。

陳其邁表示，預測今年CPI上漲0.96%，低於去年年增率1.35%，整體物價情勢可望維持平穩。但近來民生價格上漲，請相關部會確實掌握物價變動情勢，適時採取物價穩定措施。

陳其邁說，特別是近期媒體報導餐飲連鎖店漲價訊息，請公平會等相關部會持續訪查市場狀況，若有違反公平交易法具體事證，應立即依法查處。餐飲業者若為反映營運成本而調漲價格，屬於市場機制，但外食費攸關民眾生計，應持續關注，維護消費者權益。政府也絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價，請相關單位務必針對價格調漲原因進行瞭解與訪查。

在交通票價部份，陳其邁表示，國道客運業者長期於票價上限內調漲價格，並無涉及基本運費調整，但仍請交通部密切注意後續發展，掌握最新狀況，適時進行協調。

另外，會中工程會臨時提案報告「全國砂石供需及價格變動情勢」，對此陳其邁說，目前國內砂石供需有短期波動，請經濟部清楚調查全國砂石長期供需狀況；對於解決北部砂石短缺，請交通部與港務公司積極協調東砂北運事宜。（編輯：張均懋）1080122