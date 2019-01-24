空巴警告：若無協議脫歐 恐做出重傷英國決定

（中央社倫敦24日綜合外電報導）歐洲航太業巨擘空中巴士公司（Airbus SE）的執行長恩德斯今天警告，英國若在無協議情況下脫離歐洲聯盟（EU），可能引發空中巴士做出對英國「傷害很大的決定」。

法新社報導，空中巴士目前在英國共有1萬4000名員工，包括在英格蘭西南部的費爾頓和威爾斯北部的布洛頓兩地，負責設計和製造機翼。

恩德斯（Tom Enders）在空中巴士官網發布的影片中警告：「若發生無協議脫歐，空中巴士將被迫做出可能對英國傷害非常大的決定。」空中巴士先前已屢次警告，英國脫歐可能導致他們撤出在英國的投資。

恩德斯還對英國首相梅伊（Theresa May）岌岌可危的脫歐策略表達日益強烈不滿。他說：「2016年公投結果已出爐2年多，企業仍無法對未來進行適當規劃，真是羞恥。」

恩德斯表示：「我們和許多同業已一再要求明朗化，但現在究竟情勢如何，我們仍一無所知。」

恩德斯還呼籲英國人勿聽信「脫歐支持者的狂言」，說空中巴士會永遠留在英國。他表示：「拜託別聽信脫歐支持者的瘋狂言論，聲稱空中巴士因為在英國有龐大工廠，所以不會離開…。他們是錯的。」

恩德斯還說：「我們當然不可能立刻就將我們在英國的大型工廠搬到世界其他地方，但航太是長期事業，在無協議脫歐的情況下，我們可能被迫調整未來投資方向。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080124