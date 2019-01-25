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英特爾去年營收EPS創新高 今年續攻高可期

最新更新：2019/01/25 09:46

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）晶片大廠英特爾（Intel）去年全年營收與每股純益創新高，展望今年營收可望來到715億美元，每股純益到4.6美元，營收獲利續攻高。

英特爾公布去年第4季營收187億美元，年增9%，去年第4季按照非公認會計準則（non-GAAP），每股純益1.28美元，年增18%。去年全年營收創新高，達到708億美元，較前年成長13%，去年全年每股純益4.58美元，優於前年EPS3.46元，每股純益也創新高。

英特爾指出，去年第4季營收成長9%，但低於10月中旬原先的預期，主要是模組需求趨緩、中國市場需求不振、雲端客戶吸收產能、以及NAND型快閃記憶體需求下滑。

展望今年全年，英特爾預期今年營收可到715億美元，年增1%續創新高，每股純益可到4.6美元，全年資本支出約155億美元，主要是增加邏輯晶片投入。

展望今年第1季，英特爾預期第1季營收可到160億美元，每股純益可到0.87美元。

英特爾持續布局新品，工研院產業科技國際策略發展所指出，英特爾針對桌上型電腦推出第9代Core處理器，今年1月上市；針對行動PC推出Ice Lake處理器，預估今年第2季推出。

英特爾也發表代號Lakefield處理器，預計今年投產；英特爾也與臉書（Facebook）合作開發神經網路推論處理器，預計今年投產。英特爾也布局5G領域，包括5G模組和網路系統晶片，預估今年下半年推出，全面商用化估計到2020年。（編輯：郭萍英）1080125

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