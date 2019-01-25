蘋果重整自駕車部門 縮減員額超過200人

（中央社舊金山24日綜合外電報導）蘋果公司今天坦承，裁減致力於自駕車研發團隊的員額，但重申仍將持續投入這個領域的研發。

蘋果上述評論是回應美國媒體CNBC的報導。報導說，本週蘋果裁減投入研發機密的Titan（Project Titan）自駕車計畫員工超過200人，當中部分員工被調派至其他單位任職。

蘋果發布的聲明指出：「在蘋果公司，我們擁有一批絕頂聰明的員工投入自駕車系統及相關技術，我們仍深信，蘋果擁有獨特能力可貢獻於商機可觀的自駕車系統，這是歷來最具企圖心的機器學習計畫。」

蘋果指出，去年延攬前特斯拉（Tesla）主管入主這個自駕車團隊，而員額裁減同內部重整同時進行。

蘋果發表的聲明指出：「展望2019年，因Titan團隊將工作重點集中於數個關鍵領域，部分小組將被調派至公司其他部門的項目，他們將支持整個蘋果的機器學習和其他計畫。」

眾所周知向來守口如瓶的蘋果公司，於2016年底遞交給美國國家公路交通安全管理局（US National Highway Traffic Safety Administration）的一封信函中，披露蘋果對於自動駕駛汽車技術的抱負，另說明蘋果對於這個領域法規的見解。

執行長庫克（Tim Cook）之後曾表示，他認為自駕車系統是未來的「核心技術」，而蘋果要進軍這個領域，是因為新技術「的重大突破即將出現」。

Titan團隊無意設計和製造整個自駕車，將專注於研發自駕車的基本技術。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080125