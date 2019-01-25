這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
學測108年各科試題一覽
生活

學測108年各科試題一覽

學測國文題目出羅大佑李宗盛 教師：考五月天更好
生活

學測國文題目出羅大佑李宗盛 教師：考五月天更好

科莫多龍吃不飽 印尼關閉國家公園一年
國際

科莫多龍吃不飽 印尼關閉國家公園一年

礦工女兒俞秀端出任檢察長 曾獲十大傑出青年
社會

礦工女兒俞秀端出任檢察長 曾獲十大傑出青年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蘋果重整自駕車部門 縮減員額超過200人

最新更新：2019/01/25 21:54

（中央社舊金山24日綜合外電報導）蘋果公司今天坦承，裁減致力於自駕車研發團隊的員額，但重申仍將持續投入這個領域的研發。

蘋果上述評論是回應美國媒體CNBC的報導。報導說，本週蘋果裁減投入研發機密的Titan（Project Titan）自駕車計畫員工超過200人，當中部分員工被調派至其他單位任職。

蘋果發布的聲明指出：「在蘋果公司，我們擁有一批絕頂聰明的員工投入自駕車系統及相關技術，我們仍深信，蘋果擁有獨特能力可貢獻於商機可觀的自駕車系統，這是歷來最具企圖心的機器學習計畫。」

蘋果指出，去年延攬前特斯拉（Tesla）主管入主這個自駕車團隊，而員額裁減同內部重整同時進行。

蘋果發表的聲明指出：「展望2019年，因Titan團隊將工作重點集中於數個關鍵領域，部分小組將被調派至公司其他部門的項目，他們將支持整個蘋果的機器學習和其他計畫。」

眾所周知向來守口如瓶的蘋果公司，於2016年底遞交給美國國家公路交通安全管理局（US National Highway Traffic Safety Administration）的一封信函中，披露蘋果對於自動駕駛汽車技術的抱負，另說明蘋果對於這個領域法規的見解。

執行長庫克（Tim Cook）之後曾表示，他認為自駕車系統是未來的「核心技術」，而蘋果要進軍這個領域，是因為新技術「的重大突破即將出現」。

Titan團隊無意設計和製造整個自駕車，將專注於研發自駕車的基本技術。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080125

地機族