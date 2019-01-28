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力麗轉投資力麟 產品應用廣第3季拚獲利

最新更新：2019/01/28 08:35

（中央社記者韋樞台北28日電）力麗集團旗下力麟科技專司製造食品級薄膜(BOPA)，由於下游應用擴增到電子業，力麟科技首套設備產能預計第2季滿載，第3季可望開始獲利，同時帶動第2套設備提前於明年擴增。

力麗集團表示，100%轉投資的力麟科技深耕雙向拉伸食品級薄膜領域，基於對產品品質的超高要求，力麟科技採用全套德國設備，從2018年5月8日投產以來，到7月薄膜品質已見穩定。

力麗集團指出，薄膜產品生產品質均勻穩定，開始同步送國內外實驗室驗證，目前國內驗證已通過，去年11月獲得日本、美國與歐盟的食品級驗證通過證書，目前第1套設備產能只達3到4成，估計第2季可滿載月產800公噸薄膜，並達到損益兩平，可望第3季起開始獲利。

另外，力麗集團說，台灣過去的BOPA每年用量4000到4500公噸全靠進口，以力麟科技的產量足以全數供應台灣內需無虞，且可免除6.5%的關稅成本並增加外銷。

近來力麗集團更發現，電子業也開始使用這種薄膜當成包材。力麗集團強調，雖然目前難以估計會有多少電子材料使用薄膜為包材，但確定用量會愈來愈多，同時日本客戶也在緊盯著力麟的產能，希望能增加訂購量，因此促成第2套設備提前於明年開始增設。

至於薄膜所使用的原料，力麗集團表示，全數來自集團旗下力鵬所生產的尼龍粒，品質完全控制。（編輯：楊凱翔）1080128

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