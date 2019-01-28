中租去年獲利創高 擴大徵才600人

（中央社記者潘智義台北28日電）受惠去年獲利再創高峰，中租控股董事長陳鳳龍今天宣布，今年員工年終獎金約7至10個月，為因應2019年海內外增設據點、擴大業務，計畫徵才600人。

陳鳳龍指出，表現優異的業務人員年終獎金可望獲得12至15個月，加薪幅度平均約3%，績效表現優秀的員工可達5%。

他表示，中租控股將持續擴充市場深度與廣度，落實產品多元、跨國複製與在地發展，也運用數位科技開發新產品，優化營運效率，並於台灣、中國大陸及東協市場增設據點。

他說，在中國大陸保定、嘉興、南寧新設分公司，並在既有的瀋陽與寧波增加服務網點；東協部分，在越南峴港(Da Nang)、菲律賓邦板牙（Pampanga）、拉古納（Laguna）與馬來西亞關丹（Kuantan）等增加辦事處，累計海內外服務據點超過100處，並將繼續在東協市場尋覓適合的國家，在適當時機和市場條件進入。

因應海外營運與業務拓展，中租擴大徵才，召募對象著重3大特色人才，包括自2013年即召募的亞太儲備幹部（management associate）。需求人數15至20名，在台培訓2至2年半時間，保障年薪新台幣90萬元，派駐海外後年薪上看新台幣200萬元。

接著是推動國際人才 (International Talent Program)，中租召募外語能力佳、移動性高的各類型專業幕僚人員，更歡迎業界具備相關經驗者加入。

再來就是因應數位轉型，擴大延攬具備數位、金融科技等跨領域人才，提供跨國資訊開發工作機會，符合條件者保障年薪新台幣80萬元起，這類型人才更被內部定位為中租IT超力士 (Chaileaser)。

中租控股統計，2018年全年自結合併營收為504.7億元，年增22%，合併稅後純益為133.7億元，較2017年全年成長38%，全年每股稅後純益(EPS)為10.37元。（編輯：郭萍英）1080128