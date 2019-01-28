黃國昌稱防爆裝置證明造假 東元：產品合格

（中央社記者陳俊華、蔡芃敏、鍾榮峰台北28日電）時代力量立委黃國昌今天指出，東元集團旗下子公司安柏電機提出偽造的防爆設備合格證明書，並使用在高雄的大林電廠，罔顧電廠員工、周遭居民安全，要求東元、台電應清楚說明。

台電發言人徐造華表示，台電採購均依照採購法辦理，內部也有驗收、監察等機制，台電不會包庇廠商。至於廠商是否涉及偽造登錄通知書，內部還在查證中。

黃國昌上午與高雄市議員林于凱、時代力量決策委員邱顯智在立法院舉行「黑心廠商造假欺騙，罔顧公安賺黑心錢」記者會。

黃國昌指出，東元電機旗下子公司安柏電機主要負責開關、管線、防爆裝置等產品販售，安柏電機登記的董事長是張松鑌，同時也是東元集團的協理；東元電機跟台電有合夥關係，共同出資設立「台灣汽電共生公司」，張松鑌曾經擔任這家公司的監察人，與台電高層關係密切。

邱顯智說，這基本上就是移花接木、偽造防爆電器設備型式檢定合格證明書，登錄的號碼也是變造的，犯罪行為非常明顯，呼籲檢調要徹底調查這個案件。

林于凱表示，這些防爆元件都使用在重工業，防止氣爆、塵爆等，大林電廠採購主要是做除霉系統建構，標案金額新台幣80億元左右，就是要避免工安事件發生；這次採購的元件並未符合工研院型式檢測標準，卻以偽造文書方式完成驗收，如果防爆元件不符合規格，如果生產過程有氣體洩漏進去，達到燃點就會產生爆炸，非常危險。

黃國昌說，當有人拿假的登錄通知書給台電當證明文件時，台電連基本查證工作都沒做，這些都是公開資訊，上網查就知道這個登錄通知書號碼根本不存在；不只影響電廠裡的台電同仁，也影響電廠周邊民眾生命安全，無法想像市值數百億元的上市公司，「竟用如此低劣的犯罪手法，用假的東西矇騙」。

黃國昌要求東元集團立刻向大眾說明，過去用這樣犯罪行為賣多少假貨給國營企業、政府標案；他也要問，台電什麼時候知道這件事、這些假貨換掉了沒；明天上午他將去大林電廠勘查，並邀請經濟部、台電、勞動部代表，希望台電已經清查完畢。

對於相關指控，東元集團發布4點聲明，首先安柏是東元關係企業安台國際投資和美國哈柏公司（Hubbell）合資，代理產品皆是原廠，不可能有假貨。

其次，安柏的防爆電氣產品都通過工研院及產業安全技術中心的合格證明，安全無虞。上述消息是有心人士惡意攻訐，造成誤解。

東元表示，安柏提供的防爆電氣產品，是交貨給設備供應商，並非與台電有直接契約。

針對安柏電機人員提供文件不當問題，東元指出，在2018年8月已有調查局因接獲檢舉進行調查，安柏電機完全配合檢調單位所有偵查要求。

根據公開資訊觀測站資料，東元集團透過安台國際投資轉投資安柏電機，安柏電機主要從事輸配電器具、照明器具、防爆器具等及其附屬產品進出口及銷售。（編輯：蘇龍麒/張良知）1080128