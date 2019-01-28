美中貿易談判本週登場 3種可能發展一次看

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）中國國務院副總理劉鶴將率團前往華府，30日展開兩天的美中貿易談判，一般預料雙方這次不會達成最終協議。彭博對這齣本週登場的美中貿易談判大戲，提供3種可能發展的劇本。

彭博報導，曾在柯林頓政府擔任商務部官員的芮恩希（William Reinsch）表示，一般雖預期華府和北京本週不會敲定最終協議，但談判雙方很有機會達成可以上呈各自元首的一套方案。

目前任職華府智庫戰略暨國際研究中心（Center For Strategic and International Studies）的芮恩希表示：「由於川普令人難以捉摸，大家看法分歧。」他又說：「機率大概五五波」。

以下是彭博針對美中貿易談判提出的3種可能發展劇本。

●達成初步協議或延長休兵

即使美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和劉鶴本週達成協議，各自向川普和習近平簡報，由川習定奪，仍需一段時間。但別奢望從劉鶴或萊特海澤口中套出什麼，兩人鮮少向媒體透露談判的進展。

想一窺談判進展只能從官方模稜兩可的聲明下手。上月北京會談後，美中各自表述。美方表示，中方在擴大採購美國商品方面有進展，但仍有待確認和確切執行。中方則表示，雙方談判範圍廣泛、深入、細緻

倘若美中官員透露計畫繼續談判，可能是雙方認為還有希望在3月1日前達成協議的跡象，即便雙方目前還不願意敲定協議。另一個可能的結果是，雙方同意再開會，意味著貿易戰休兵將延長。

●突破性進展

最好的結果是，中國提出比預期更具雄心壯志的經濟改革計畫，說服鷹派的萊特海澤。這足以讓川普或白宮原則上同意。問題在於北京必須提出能改變全局的計畫，展現中方認真考慮鬆綁政府管制。

前美國財政部官員雷文哲（David Loevinger）說：「美國希望中國企業治理大幅改變。這點相當困難。」雷文哲目前任職TWC集團（TWC Group）。

●談判破局

倘若談判後，雙方未發表隻字片語。川普恐怕很快就會在推特上開砲，對談判缺乏進展表達失望之意。

川普曾出爾反爾。去年5月，雙方發表一項聯合宣言，中方同意擴大採購美國農產品和能源，並承認保護智慧財產權的重要性。但才幾天，川普就推翻這個框架，使得談判重回原點。倘若歷史重演，談判恐將停滯很長一段時間。

這次談判發展恐怕要看萊特海澤、白宮顧問納瓦洛（Peter Navarro）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）等川普政府內的鷹派，對中方提議的反應。

雷文哲說：「我最憂心的是去年權力平衡已轉向對中強硬派得勢。目前還不清楚怎樣才能讓美國點頭。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080128