工研院攜手東京電力東京瓦斯 建構智慧節能生活

（中央社記者張建中新竹29日電）工研院宣布，與日本東京電力Power Grid及東京瓦斯共同簽訂次世代能源儀表系統研究合作協議書，將共同建構智慧節能生活，為國內綠能產業開創新商機。

工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖表示，這次的合作案是由東京電力Power Grid主動提出，將結合工研院的智慧能源管理系統、智慧家庭物聯網通訊協定標準，與日方的次世代能源儀表系統等創新技術，共同於沙崙智慧綠能科學城中打造節能示範屋。

胡耀祖說，未來將蒐集及分析住戶的水、電、瓦斯、家電使用，及發電與儲電等大數據，作為未來發展最新的智慧能源管理技術，並構築新型態智慧節能綠生活的參考及依據。

東京電力Power Grid與東京瓦斯共同研發的次世代能源儀表系統，是整合電表、水表、瓦斯氣表系統的創新技術，能將水表、瓦斯氣表數據，透過無線通訊標準傳輸至電表後，再送給家庭能源閘道器。

家庭能源閘道器能連接、控制智慧家電，串起智慧電表及家電的資訊，讓電廠了解用戶的用電大數據。未來將可透過管控用戶能源使用情形，避免尖峰負載過高而跳電，工研院指出，這是「虛擬電廠」概念。

工研院表示，旗下的智慧能源管理系統，有如電力調度的大腦，利用家庭能源閘道器蒐集的大數據，以人工智慧建立預測模型，可依據不同情境做最佳能源調度與控制。

工研院指出，這一合作計畫預計今年底完成軟硬體建置，2020年底前完成系統驗證與資料收集分析。透過2年的合作，工研院、日本東京電力Power Grid與東京瓦斯，將合作實現智慧能源管理系統、先進讀表系統。（編輯：鄭雪文）1080129