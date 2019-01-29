華南銀慶100週年 4大方向發揮綜效

（中央社記者田裕斌台北29日電）華南金控旗下華南銀行今天舉行100週年慶祝酒會，董事長吳當傑表示，近年來以「法治、風險、人才、科技」4大方向為工作核心，發揮金控綜效。

華南銀100週年慶祝酒會以「百年傳承、永續華銀」作主軸，邀請行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全、金融監督管理委員會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍等政府首長出席。

吳當傑表示，雖然華南銀行沒有參加純網銀，但在吸取金融科技新知上不遺餘力，金控連續2年舉辦大數據人才培訓班，已經培育30人，並分發到各子公司，也積極申請新型專利及發明專利，未來與純網銀之間也會掌握自身優勢，進行良性競爭。

吳當傑指出，華南銀行去年稅後純益新台幣142.82億元、逾放比0.15%、逾期放款覆蓋率853.48%，雖然獲利年增2成，但不能以此滿足，比起其他銀行，華南銀行還有更多努力的空間。

其中，在利息收入方面，華南銀行在做好風險管理之餘，將加強中小企業服務、擴大利差空間；財富管理業務則已委請外部顧問進行業務優化，今年預算數成長100%，讓華南銀行旗下企業金融、個人金融的雙金業務可以並進。（編輯：張均懋）1080129