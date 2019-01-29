顧立雄擬約談金控家族 要求股權結構透明化

（中央社記者田裕斌台北29日電）未來金控股東結構恐不能再躲在層層交疊的投資公司或基金會背後；金管會主委顧立雄表示，未來要讓金控的股權結構更透明，不排除年後就與金控大家族溝通。

新光金控旗下新光人壽因利害關係人交易未經董事會重度決議，遭金管會重罰，顧立雄今天出席「華南銀行100週年慶祝酒會」，接受媒體詢問時表示，金融業不論是銀行、保險，在董事會、經營階層的股權結構上，還無法透明到讓主管機關可以完全掌握，這讓法規上的關係人淪為形式，在洗錢防制重視實質受益人的前提下，未來對於股東的最後受益人是誰，掌握度要更高。

以新壽違規為例，除了表面上看得出來是利害關係人的新壽與新光醫院間的新紡(1419)股權交易外，其實還有名義上非利害關係人，但實質上卻是利害關係人參與其中。

顧立雄指出，目前在10%大股東適格性審查及5%以上大股東需要申報最終受益人的規定上，有時並無法彰顯法規意旨需揭露實質受益人的概念。

顧立雄指出，就金管會的立場，希望在年後先與關係人較為複雜的金控家族進行溝通，希望能主動把股權結構完整揭露，並可能祭出法規特赦期，針對主動申報、過去未發現持股超過10%的大股東，不會多加為難；在實質受益人更加透明下，未來監督不需要都進行實地查核，場外監督就可以達到監理目的。

顧立雄也強調，希望藉由新壽的案例讓其他業者理解，金管會不希望業者採取規避法令規定的行為。（編輯：張均懋）1080129