新能源政策明揭曉 經濟部挑燈夜戰

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部在去年底根據公投結果重新檢討能源政策，經過2個月盤點，將在明天下午5時召開記者會宣布評估結果，料將說明能源配比新方案，以及核電廠是否延役等議題。

去年九合一選舉「反空污」及「以核養綠」兩項公投過關，除未來火力發電應逐年至少降低1%外，也廢除2025年非核家園期限，經濟部隨即著手檢討能源政策，但具體方案遲遲未明朗化，1月底期限迫在眉睫，經濟部相關官員會議今天持續至晚上，約晚間9時30分才宣布將在明天下午對外說明評估結果。

經濟部長沈榮津先前在立法院表示，火力發電占比下降的缺口會由綠能替補，已請台電盤點國內所有電廠狀況，會以穩定供電、減少空污、合理電價等三大原則，達成能源配比最佳化，並在1月底向大眾說明。

檢討能源政策並非小工程，國內發電來源主要包括火力、核能、再生能源，每種發電方式都有不少爭議，以核養綠公投通過雖廢除2025年非核家園期限，但經濟部對是否讓核二、核三廠延役，核四重啟，始終未鬆口，僅表示正在盤點核電廠現狀。

環保團體今天也召開記者會，表示核一、核二、核三廠鄰近斷層，核三廠更是有恆春斷層經過，經濟部不該提出延役。就算經濟部決定延役，延役費用也是一大問題，先前傳出核二延役更新汰換預算約新台幣150億元，核三則須300至350億元，但台電並未證實此金額。

火力發電面臨空污問題，台中及高雄興達電廠的燃煤機組都面臨地方要求減煤，台中市長盧秀燕要求中火4號機優先除役，而興達3、4號機生煤使用許可2月4日將到期，也面對環團要求地方政府不要展延許可的壓力。

再生能源則仍在發展階段，未來可能成為再生能源發電主力的離岸風電近期面臨躉購費率調降，開發商恐撤資疑慮，經濟部能源局今天剛公布今年度正式費率，業者仍在評估階段。

督導能源的經濟部次長曾文生日前受訪表示，目前依公投結果檢討能源政策，已經列出15個版本，推演各種可能情境，以確保發電能力足以支應國內需求為前提，再討論例如火力發電逐年減少1%該如何調整機組組合。（編輯：黃國倫）1080130