市場變數正向發展 投信：年假期間美股看漲

（中央社記者韓婷婷台北1日電）近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數，都朝著相對正向發展，市場氣氛由悲觀轉向中立偏樂觀，投信研判農曆春節期間，若無重大利空事件傳出，美股上漲機率相對較高。

第一金投信表示，美國聯邦準備理事會(Fed)維持聯邦基金利率維持不變，並重申對今年進一步升息時將保持耐心，市場也傳真Fed可能會對「量化緊縮」的態度有所改變，若釋出考慮提前結束或縮小「量化緊縮」，流動性的放鬆，對金融市場將是一大利多。

其次，近期輝達(Nvidia)、英特爾(Intel)財報不如預期，且發佈獲利預警，越來越多人擔心科技股大勢不妙，但去年底大砍財報、震撼市場的蘋果(Apple)最新公布的財報似乎讓市場卸下心中大石，根據FactSet統計，截至1月25日止，S&P 500指數企業中，有22%已公布去年第4季財報，其中有71%優於預期，僅27%不如預期，顯示基本面並非如外界想像中的悲觀。

至於美中貿易談判也可望階段性協議的機率，第一金投信分析，美國總統川普將會接見中國大陸副總理劉鶴，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也表示，美方預期「取得重大進展」，預計美國期待中國大陸做出關於經濟結構性變革的承諾、協議的執行度、開放市場、或伴隨購買更多美國商品的條件，中國大陸為了避險經濟硬著陸，舒緩企業經營、貿易投資等方面的負面影響，技術上應該會有所讓步。

此外，地緣政治包括英國脫歐，美國政府關門，影響股市有限；第一金投信指出，英國國會1月29日晚間表決7項脫歐協議修正案，通過不得無協議脫歐及移除愛爾蘭邊境保障措施，改採避免邊境檢查的「替代安排」兩項協議，迫使英國首相梅伊必須與歐盟重新協商，但歐盟立刻表示，脫歐協議不會重談，脫歐歹戲持續上演，對金融市場的影響也漸次式微。

美國政府重啟3週，讓兩黨重新對邊境圍牆議題協商，預期達成共識機率偏低，由於民調顯示，政府關門川普責任較大，要再關門，川普很難找台階下，研判暫時退讓機率較高；以歷史經驗來看，據LPL Financial數據顯示，S&P 500指數在美國政府過去18次關門期間，平均僅下挫0.6%，實質影響有限，但會使短期波動幅度增加。（編輯：郭萍英）1080201