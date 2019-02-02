郭台銘：鴻海今年會成長 川普透露美中將達協議

鴻海2日上午舉行嘉年華活動，集團總裁郭台銘在致詞透露，去年12月曾赴美國白宮與美國總統川普對談，今年2月1日晚間也與川普通話。圖為嘉年華會上貼出郭台銘（中）與川普（右）於白宮對談的照片。中央社記者鍾榮峰攝 108年2月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，今年集團業績會比去年成長，他也證實與美國總統川普談話，川普透露美中貿易戰最近會達成協議，他對全球集團發展和全球經濟有信心。

鴻海今天上午在南港展覽館舉行愛心歡樂嘉年華會，今年嘉年華活動以「金豬創富智啟新程」為主題，感謝全球各地子公司、派駐機構人員及員工眷屬過去1年的辛勞。4樓主舞台現場擠滿各次集團參與員工眷屬，活動單位估計現場人數高達3.5萬人，嘉年華活動於9時45分開始，郭台銘領唱國歌。

郭台銘致詞表示，集團迎接新1年準備規劃，他指出，過去10年從2008年金融海嘯、鴻海集團新台幣2兆元營業額，經過10年到去年2018年，集團營業額做到5.4兆元。

郭台銘說，他以前表示營業額到1兆元就要離開，現在集團營業額超過5兆元，加上關連企業群創和日本夏普，營業額總共達到6.1兆元，這也是今天集團嘉年華會對聯的主要內容。

郭台銘指出，昨晚他花1個鐘頭寫對聯，以6兆為開頭，這6兆元的營業額，是同仁團結努力結果、1元1元賺進來；集團在全球工廠都在拚實體經濟，他代表公司集團向員工眷屬致上敬意鞠躬。

展望今年，郭台銘引述網路笑話說現在有兩個確定，其一是今年肯定相較過去10年，是最差的1年。他說，這個說法他同意。

另外1個網路笑話是，今年肯定是未來10年最好的1年。郭台銘表示，這個部分他認為市場還在觀望、找尋解決對策。

面對市場不景氣，郭台銘指出，集團以投資人才、投資科技因應，未來要長期投資、培養長期投資信心。

展望今年，郭台銘預估，鴻海集團今年目標一定會成長，從對聯內容可以看出， 集團今年要出去開疆闢土、要勇敢挑戰未來，他指出，面對困境，信心是唯一對策。

他希望，員工可以對集團有信心，對於他這個老掌門人、對集團經營團隊、對社會、國家、全球經濟秩序有信心。

郭台銘也證實，他昨天晚上與美國總統川普通電話，他並透露，去年12月他也進美國白宮與川普深談，針對美中貿易和未來經濟廣泛交換意見。

郭台銘說，他昨天向川普承諾，未來投資威斯康辛州應用在自駕車與航太科技的LCD面板廠，也會積極投資美國人才。

郭台銘並指出，川普說希望美國東部和西部的人才可以回到中西部，期待鴻海集團研發投資。

郭台銘表示，在多次談論中，他告訴川普，威洲失業率在川普執政下，從5%到6%失業率降到2.6%，鴻海集團在當地找不到人才。郭台銘說，鴻海會投資科技製造，對投資科技絕不放棄。

郭台銘引述川普談話表示，在人才招募上，川普會盡力幫忙，若找不到技術工人，川普說除了鴻海集團自己培訓外，可以採用美國的退伍軍人。

郭台銘表示，在威州已經採用退伍軍人背景的員工，希望軍人的紀律和執行率可以帶進鴻海集團內。

郭台銘也與川普談到美中貿易戰進展，郭台銘引述川普談話指出，美中貿易戰進展最近會達成協議，過程很順利。

郭台銘指出，川普親力親為自己招商，美國具有全球最高階的科技、良好經商環境、高階研發人才，他認為，在美國投資是符合鴻海集團未來發展。

展望全球經濟，郭台銘指出，西方陣營以美國自由貿易區為首，另外中國大陸擁有14億人口經濟區，他認為全世界經濟正在做結構性改變，今年是嶄新一年，鴻海集團在東西方都有長期發展投資、都有培養人才。

鴻海1月31日和2月1日舉行內部年度大會，郭台銘也透露，今年訂定與人工智慧有關的目標，發展實體經濟製造業的人工智慧應用。

他說，今年是農曆豬年，祝福各位員工眷屬諸事吉祥、豬年行大運。

主持人張菲說，他個人持有大量鴻海股票，持之以恆，相信鴻海經營團隊，他是在每股50元進場，不過，在高檔時候沒有出脫，所以到現在大約70元，還是持有鴻海股票。

鴻海今年嘉年華規劃獎項規劃包括特獎每位新台幣10萬元，此外，一獎商務筆電、二獎自動除菌離子空氣清淨機、三獎空氣清淨除濕機、四獎Nokia手機，五獎頸掛式藍牙揚聲器等，產品多為鴻海集團關聯企業產品。（編輯：郭萍英）1080202