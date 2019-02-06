拚iPhone業績 蘋果零售主管換人

（中央社舊金山6日綜合外電報導）iPhone製造商蘋果公司宣布，從Burberry挖角的原零售部門主管艾倫茲將在4月離職，由新主管接任。鑒於目前智慧手機市場疲軟，尤其在中國，蘋果有意藉此提振銷售業績。

法新社報導，蘋果公司（Apple Inc.）在官網發布聲明表示，艾倫茲（Angela Ahrendts）「為追求新的私人和職業目標」，將在4月離職。現任人力資源主管歐布萊恩（Deirdre O'Brien）將擔任零售和人員高級副總裁，向執行長庫克（Tim Cook）報告。

艾倫茲原是英國精品集團Burberry的執行長，2013年10月離職後，於2014年加入蘋果。她在聲明中說：「過去5年，是我事業生涯中最具激勵性、挑戰性和帶來最大滿足感的時期。」

蘋果在全球5大洲共有506間直營門市，並有35個地區的網路商店。蘋果宣稱共雇用約7萬零售員工。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出，艾倫茲離開蘋果出人意料，因為她原本擔任相當重要的蘋果高層職位，外界並感覺她可能成功從庫克手中接下執行長寶座。

艾夫斯在寫給投資人的報告中表示，蘋果正進入一段關鍵時期，需要「在零售業務方面」帶動需求，尤其在中國。

蘋果最近一季的iPhone銷售較2017年同期萎縮15%，導致總營收下滑近5%，其中大中華地區營收更銳減近27%。這些都符合蘋果先前提出的財測預警，當時已造成蘋果股價重挫。

蘋果表示，新的零售業務主管在蘋果已有30年資歷。庫克如此介紹歐布萊恩：「她是一位優秀的領導人，從一開始，她就一直是我們全球零售團隊相當重要的夥伴。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1080206