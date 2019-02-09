減稅兩大紅包發威 逾8成納稅義務人受惠

（中央社記者邱柏勝台北9電）上班族除了領老闆給的開工紅包，也有機會獲得政府的減稅紅包。受惠稅制優化方案上路、納保法修正兩大利多，500多萬戶受薪階級及扶養親屬多的納稅人，今年5月報稅都可減稅。

立法院去年三讀通過稅制優化方案，提高標準扣除額、身心障礙特別扣除額、薪資所得特別扣除額，其中標準扣除額從新台幣9萬元調升至12萬元，薪資與身心障礙特別扣除額分別從12.8萬元調升至20萬元。另外，幼兒學前特別扣除額也從2.5萬元大幅調升至12萬元。

至於哪些族群有機會可領到政府的減稅紅包，財政部日前在官方臉書專頁試算，包含年所得在40.8萬元以下的「單身小資族」、雙薪年所得在81.6萬的「頂客族」（無子女），以及年所得在123.2萬元之下、扶養2名5歲以下子女的「增產報國族」，今年5月皆可免申報所得稅。

不屬於這3類族群？沒關係，依然有機會拿到減稅紅包。財政部去年底修正納保法施行細則，修正納稅者申報家戶基本生活費總額的比較基礎，除原有的免稅額與扣除額外，在特別扣除額部分，納入身心障礙、教育學費、幼兒學前以及儲蓄投資等4項特別扣除額，但將原本的薪資特別扣除額排除在比較基礎之外。

此外，財政部也提高基本生活費金額，從16.6萬元提高為17.1萬元，修正調整後受惠申報戶數大增至177萬戶，占總申報戶數1/4。

根據試算，以一家5、且有扶養一個5歲以下子女的單薪家庭而言，若無儲蓄所得，比較基礎項目合計數為免稅額44萬元、標扣額24萬元、幼扣額12萬元，共80萬元，低於基本生活費總額85.5萬元，則基本生活費差額5.5萬元可自綜合所得中減除。若該申報戶適用5%稅率級距，則可享有2750元的減稅利益。

財政部表示，稅制優化方案上路後，約有542萬申報戶受惠；納保法細則修正後約有177萬戶受惠，當中也可能出現雙重受惠的族群，其中以中低所得、且扶養人數較多的申報戶受惠最多。整體而言，逾8成納稅義務人都可以獲得這次政府的減稅紅包。（編輯：林孟汝）1080209