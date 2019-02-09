穩住投資者 泰國3月決定是否申請加入CPTPP

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）儘管大選在即，泰國副總理宋奇指示商業部儘速申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；商業部評估優缺點後，3月將把是否申請加入CPTPP的提案送交內閣會議決定。

由日本主導的CPTPP去年12月底生效，泰國政府曾在12月中旬評估後認為，未來2到3個月內會舉行大選，因此決議交給新一屆政府決定是否申請加入。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，宋奇（Somkid Jatusripitak）昨天到商業部開會，他指示商業部在本屆政府還執政時申請加入CPTPP。

宋奇在會中指出，政府在CPTPP以及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）採取清楚的態度，可以促進貿易和投資，儘管現在是過渡期，但政府仍要持續努力建立投資者的信心。

商業部代理部長楚蒂瑪（Chutima Bunyapraphasara）表示，會在本月召開CPTPP的工作小組會議，研究CPTPP帶來的好處與衝擊，並把加入CPTPP的優缺點在3月送交內閣會議讓內閣閣員考量。

楚蒂瑪也說，同樣在3月，商業部會將是否加入CPTPP的提案送交內閣會議決定，如果提案通過，政府就會正式申請加入CPTPP。

楚蒂瑪說，政府考量的點包括新品種植物的保護以及智慧財產權等議題。此外，政府也要為那些因為加入CPTPP受到影響的民眾尋找解決方法。

2018年，泰國和CPTPP的11個會員國雙邊貿易量為1487億美元，其中從泰國出口的貿易量為770億美元，佔泰國總貿易量的30.5%。（編輯：施燕飛）1080209