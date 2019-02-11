興達減煤致供電吃緊 台電：會配合市府要求

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）高雄市政府核發興達電廠操作許可證，但要求機組秋冬停機及減煤。台電董事長楊偉甫表示，台電瞭解高雄市府希望有效改善空污，雖然台電供電會比較吃緊，但會全力配合市府要求。

高雄市環保局日前核發興達電廠操作許可證，但附帶「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」，環保局要求於每年秋冬季空品不良的10月至隔年3月間，生煤使用總量則以民國105年實際生煤使用量再減5成，做為核發許可用量上限；並要求12月至隔年2月，興達電廠3、4號機至少停止運轉一座機組。

台電今天舉辦新春團拜，楊偉甫出席活動，他接受採訪時表示，在高雄市政府決定展延前，台電已針對機組狀況做詳細說明，也曾拜訪高雄市副市長李四川。台電瞭解高雄市政府希望有效改善空污，雖然台電供電會比較吃緊，但會全力配合市府要求。

媒體問及若高雄市政府要求興達1、2號機組減煤5成，楊偉甫表示，這是假設性問題，台電會針對興達1、2號機組再做詳細說明，相信雙方會達成共識。

外界將空污矛頭指向燃煤機組，楊偉甫說，台電近幾年投入相當多經費改善空污問題，將機組空污改善效率提到最高。

台電自民國80年起已投入新台幣309億元改善空污排放設備，包含興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等。

依照規劃，興達電廠4部既存燃煤機組中，1號和2號燃煤機組將在民國112年除役，在同年及民國113年新增2部燃氣機組；3號和4號燃煤機組於民國113年除役。

另外，根據行政院規定，台電今年供電目標為備用容量率15%、備轉容量率達10%。

對於台電今年供電狀況，楊偉甫說，新機組都在趕工中，依目前施工品質及狀況相當有信心，在林口電廠、通霄電廠等新機組上線後，下半年達到備轉容量率10%目標沒問題。（編輯：張均懋）1080211