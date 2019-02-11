挺台灣新創 陳美伶：獨角獸今年可望開花結果

（中央社記者劉麗榮台北11日電）國發基金辦理創業天使投資方案已通過11案，投資金額達新台幣近2億元。國發會主委陳美伶今天說，希望台灣新創產業蓬勃發展，至於尚未誕生的獨角獸，她認為今年可以開花結果。

國發基金2017年通過創業天使投資方案，並匡列10億元辦理，藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展。

陳美伶今天出席創業天使投資方案成果分享記者會前受訪表示，創業投資天使方案過去採補助方式，但績效不理想，2017年改成投資，與創投合作希望好好選案，甚至大膽選案。

陳美伶指出，計畫啟動到現在，有16案申請，已通過11案，通過率近7成，比以前績效好。國發基金投資9817萬元，民間天使投資人投資8902萬元，對年輕人有激勵作用。目前通過投資的公司包括電子科技、生物科技與電子商務等領域，也可看出目前產業趨勢。

陳美伶表示，不能說滿意現在情況，「好還要更好」，今年還要有更多投資，希望促進新創產業蓬勃發展。

台灣至今還沒產生第一家獨角獸新創公司，陳美伶先前表示，有幾家新創產業都很看好。她今天說，國內新創業者都很保守，希望有把握再對外宣布，她認為「今年應該會開花結果。」

談到獨角獸的規模，陳美伶說，最近募資情況及整體經濟環境，還是有一些要突破的困難點。

她說，國發基金不只是早期協助，新創的整個生命週期，都會予以協助，到最後關頭成為獨角獸，臨門一腳若還是有募資困難，國發基金也會予以協助。

獨角獸新創企業是指成立10年內、尚未上市，以及市值約10億美元以上的新創事業，例如Uber、Airbnb等；根據CB Insights統計，全球有228家獨角獸公司，分別來自22個不同國家，其中以美國、中國最多，台灣還沒有。（編輯：王永志）1080211