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雙鴻元月營收創新高 第1季營運看旺

最新更新：2019/02/13 22:03

（中央社記者韓婷婷台北13日電）雙鴻科技受惠手機及顯示卡散熱需求旺，元月營收衝上新台幣9.48億元，月增46.74%，年增40.62%，創下歷史新高，超乎法人預期，由於接單持續滿載，第1季營運看旺。

智慧型手機導入熱板滲透率逐步拉升，雙鴻為三星及華為等大陸品牌廠手機熱板主要供應商，帶動雙鴻營運自去年9月開始加溫，單月營收維持在7億元以上高峰水位，去年12月營收稍見降溫至6.46億元，今年1月營收則大幅跳升至9.48億元，在相對淡季中改寫歷史新高紀錄。

顯示卡是推動雙鴻1月營收跳上9億元大關的另一關鍵動能。

雙鴻表示，智慧型手機熱管及熱板從去年下半年開始供貨吃緊，隨著未來5G手機高速傳輸及高速運算對散熱需求更大，預計下半年大陸品牌廠將加速導入散熱板和熱管，為因應客戶需求將持續擴產。

雙鴻股價從2018年10月12日低點的45元一路上漲，昨天最高來到140元，漲幅211%，今天尾盤下跌3元，跌幅2.14%，收在137元。

雙鴻因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公告相關訊息，自結107年12月營收6.46億元，稅前純益4232萬元，稅後純益3836萬元，每股盈餘0.46元。第4季EPS為1.57元，創5季新高，季增近倍，年增2.5倍，超越前3季總和的1.34元，全年EPS 2.91元。（編輯：楊玫寧）1080213

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