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東陽1月營收19.22億元 月增9.8%

最新更新：2019/02/14 09:16

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）汽車零組件廠東陽自結1月合併營收新台幣19.22億元，較去年12月17.49億元成長9.8%，比去年同期22.24億元減少13.59%。

在售後維修市場（AM）部分，東陽1月AM營收14.16億元，較去年同期成長8%。東陽表示持續推動水性底塗產品，降低VOC排放量，同時加快新產品開發速度。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽1月OEM營收5.06億元，主要受到中國大陸車市衰退影響。東陽表示，一汽富維東陽青島廠、天津廠等已進入量產階段，全力搶攻新車訂單。

展望今年首季營運，本土法人日前報告指出，東陽首季售後維修市場事業業績可小幅回溫，不過仍須觀察中國原廠委託製造事業狀況，此外北美冬季氣候趨暖，汽車汰換需求有限，預期首季業績可能較去年同期減少中位數百分點。

在原廠委託製造部分，法人表示，須觀察今年中國車市拉貨力道，不過新廠車款增加，東陽新廠產能利用率逐步提升，預估東陽在中國OEM事業獲利可望較去年提升中位數百分點。

展望今年，法人預估，東陽今年整體業績有機會年增2%到4%區間，目標逼近新台幣235億元，毛利率可較去年小幅回升，今年每股純益可望小幅年增。（編輯：李信寬）1080214

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