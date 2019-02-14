雲林高麗菜深入星國鄰里超市 搶下灘頭堡

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）台灣雲林翠綠甜心高麗菜今天深入新加坡鄰里社區超市開賣，這批2700顆高麗菜口感香脆，人氣指數超夯，也成功在各國蔬果必爭之地的鄰里社區超市搶下灘頭堡。

中華民國對外貿易發展協會今年1月中旬引進第1批雲林初秋高麗菜到星國創銷售佳績，第2批翠綠甜心高麗菜春節後開賣。

駐新加坡代表梁國新上午在台貿中心主任張碧容陪同下赴鄰里社區超市，視察這批台灣進口的優質高麗菜。梁國新並與前往購物的消費者互動，介紹台灣的高麗菜。

梁國新指出，台灣高麗菜口感香脆，營養價值高，料理方式多元，相信這批2700顆高麗菜能在鄰里社區超市再創銷售佳績。

張碧容表示，新加坡各大超市販賣不同國家進口的高麗菜，不過，貿協協助引進的雲林高麗菜搶進與消費者互動最密切的鄰里社區超市，讓台灣高麗菜與菜籃族媽媽無縫接軌。

她指出，外貿協會配合行政院農業委員會政策，協助農產品外銷，去年底加強推銷盛產高麗菜，至今收到來自香港、新加坡等地訂單已達25個貨櫃。

新加坡有多間大型超市，其中，在全島擁有43家分店的HAOmart超市，深入各鄰里社區，對台灣蔬果的品質口味深具信心，未來將透過台貿中心持續引進台灣蔬果。

HAOmart超市副總經理陳福記指出，這次引進台灣的高麗菜獲得相當多經銷商關注，也有意共同合作銷售台灣高麗菜。（編輯：陳永昌）1080214

台灣雲林翠綠甜心高麗菜14日深入新加坡鄰里社區超市開賣，這批2700顆高麗菜口感香脆，人氣指數超夯。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月14日