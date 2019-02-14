等待美中貿易談判消息 亞股跌多漲少

（中央社香港14日綜合外電報導）全球兩大經濟體美國和中國正在北京舉行高階貿易談判，交易商焦慮等待相關消息；加上官方數據顯示，美中兩國間貿易規模顯著萎縮，多數亞洲股市今天應聲收低。

法新社報導，美中為化解貿易紛爭，今天在北京舉行新一輪貿易談判。若無法達成協議，美國恐將大幅調高中國輸美貨品關稅，並可能阻礙全球經濟成長。不過，美國總統川普本週表示，若談判有進展，他可能將3月1日的貿易戰休兵期限延後。

彭博報導，川普昨天又在白宮橢圓形辦公室對記者表示，在北京進行的初步協商「非常順利」。報導還引述未具名消息人士說，川普考慮將加徵關稅期限延後60天。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）正和中國政府首席經濟顧問劉鶴舉行會談。牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示：「從美中貿易談判傳出的正面訊號來看，加徵關稅計畫很可能將擱置。」

然而，美中在部分議題上仍存在鴻溝。華府要求北京廣泛改變美方認為的不公平行為。

香港股市昨天漲上6個月來最高收盤價後，今天收盤回跌0.2%；上海股市則收低0.1%。

中國1月出口額意外成長，尤其對歐洲和東南亞出口明顯增加，但股市卻未受激勵，因為中國1月進口額萎縮，反映互課懲罰關稅生效和中國經濟持續走軟的衝擊。

此外，1月中國對美國的龐大貿易順差金額較去年12月減少，降至273億美元；其中對美國出口額較前月下滑2%，與去年1月相較更劇減41%。

凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）經濟學家伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）發布研究報告指出：「總體出貨趨勢似乎仍朝下。全球成長展望悲觀，意味即使美中貿易談判最終達成協議，對中國出口商而言，今年很可能充滿挑戰。」

東京股市近期走揚，並攀上2個月來最高點後，投資人獲利了結，日經指數今天收盤微跌不到0.1%。

雪梨股市收低0.1%，威靈頓和孟買股市皆收跌0.5%。但首爾股市收盤勁揚1.1%，新加坡股市收高0.3%，雅加達股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080214