年節商機助陣 超商雙雄1月業績加溫

（中央社記者江明晏台北14日電）超商雙雄統一超商、全家便利商店公布1月營收，受惠跨年及年節前夕、降溫商機，業績同步攀升，雙雙繳出年增正成長的成績。

統一超商1月合併營業額新台幣209.23億元，年增加7.01%。1月受惠跨年及年節商機，加上氣溫逐漸下滑，帶動CITY CAFE熱飲需求攀升，業績較去年同期成長超過10%。

統一超商海外事業的菲律賓7-ELEVEN，持續迅速展店，店數已達2561店，較去年同期增加263店，整體業績較去年同期成長超過20%。統一速達則受惠春節繁盛期，帶動配送需求增加，營收較去年同期成長。

預購部分，年前民眾採買年菜、禮盒、家電等需求增加，整體年菜預購業績，較去年同檔期成長超過20%。

全家便利商店1月合併營收62.9億元，年增14.6%，受惠農曆年前應景商機和話題新品發威，整體鮮食成長近15%，一般商品也有近1成的成長，年菜預購較去年成長1成。

全家指出，各式具有高度網路話題性的飲料新品，也是挹注1月業績的主因之一，帶動整體現煮咖啡品群成長3成，一般冷藏飲料品群成長近2成。此外，「夯番薯」與麵包、飯糰，業績表現不俗，前者受惠於正逢盛產銷售旺季，後者則在近年鮮食構造改革有成下，皆較去年同期成長了近15%。

展望2月營運， 統一超指出，7-ELEVEN掌握農曆春節9天連假、開工商機及228連假，持續推出各式多樣化的生活提案及新品，看好將掀起另一波消費需求；全家指出，在春節、開工開學、情人節、草莓季、元宵節等時節商機掌握下，以及將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品上市，可望都將成為驅動營收的動能。（編輯：楊凱翔）1080214