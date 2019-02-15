新竹水情吃緊轉綠燈 水利署：不影響農業供灌

新竹地區水情吃緊，經濟部水利署15日決議將新竹水情燈號調整為水情稍緊綠燈，但不影響農業供灌。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北15日電）新竹地區水情吃緊，經濟部水利署今天召開水情會議，決議將新竹水情燈號調整為水情稍緊綠燈，並將邀集新竹縣市與科學園區相關單位研商民生及產業節水措施，但不影響農業供灌。

水利署副署長王藝峰表示，全台目前供水正常，中央氣象局最新評估北部未來降雨正常，但因新竹地區位於北部與中部交界，考量降雨不確定性，基於做最壞打算、最佳準備的原則，今天會議決定將新竹地區水情燈號轉為水情稍緊綠燈，並將今天會議改為第一次旱災應變小組會議。

台灣目前正值枯水期，主要供應新竹地區用水的寶山水庫目前蓄水率41.4%、寶二34%，王藝峰說明，除由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫每日支援共14萬噸用水外，也請農糧署加速部分灌區種植水稻轉雜糧作業，以促進節水，準備人工增雨工作，並啟用4口抗旱井供水，每天最多可供一萬噸用水。

王藝峰也說，針對部分高地鄉鎮水源不足問題，台水公司已啟動相關供水方案，包括以水車載水、緊急搜尋水源等，確保供水無虞。

此外，南部地區降雨雖較北部少，但曾文烏山頭水庫蓄水量穩定，並有餘裕可支應台南用水，高屏溪流量今天也有每秒13噸，仍高於可能限水的每秒12噸，王藝峰說，水利署及台水也啟動4座伏流水廠取水工作，最多每天可供40萬噸用水，目前評估南部地區維持水情正常藍燈。

王藝峰表示，下週將邀集新竹縣市及科學園區相關單位盤點節水抗旱作為，但主要聚焦民生及產業節水，不影響農業供灌。王藝峰也呼籲民眾與產業在枯水期間配合政府節約用水，落實回收。（編輯：趙蔚蘭）1080215