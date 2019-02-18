集保結算所獵才 鎖定大數據資安菁英

（中央社記者潘智義台北18日電）台灣集中保管結算所今天宣布，啟動108年度獵才計畫，鎖定大數據、資安管理、程式開發、網路管理等資訊專長人才及業務菁英。

集保表示，這次徵才擬徵求業務規劃人員3名、大數據及資料倉儲規劃開發人員1名、資訊安全管理人員1名、 COBOL程式開發及維護人員3名、Java程式開發及維護人員6名、系統管理人員1名、網路管理人員2名、系統操作人員1名。

集保結算所成立於民國78年，為台灣證券市場的後台服務機構，與台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所，同為金融監督管理委員會督導的證券期貨周邊單位，提供股票、債券、票券等市場的發行登錄、結算、交割、保管等多面向作業服務，保管投資人金融資產規模逾新台幣40兆元。

集保表示，將邀請具創新思維及團隊精神的優秀戰將進入集保，一同擘畫金融市場大未來。

集保董事長林修銘表示，成功轉型為「資訊服務業」的集保結算所，多年來配合證券、期貨、票券、基金市場相關單位業務需求，建置多元資訊應用系統，為台灣資本市場打造安全穩健的資訊服務。

林修銘說，「新證券存託系統」於107年4月正式上線，有效強化核心業務能力，提高資料處理效能，以回應市場業務發展需求。集保結算所為因應新種業務及股東會電子投票平台、手機存摺等B2C業務的資安挑戰，成立資安專責單位，統籌辦理資安業務，強化預警能力，以整體性資安角度規劃與管理資訊安全風險，提升資安維護能量。

台灣集中保管結算所說明，108年新進人員招募自2月19日起至3月4日開放網路報名，網址https:// www.tdcc.com.tw。（編輯：楊玫寧）1080218