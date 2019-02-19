華南金拚獲利 看好證券產險挺身而出

（中央社記者韓婷婷台北19日電）華南金控董事長吳當傑今天表示，今年要提高集團的獲利貢獻度，包括證券、產險將是積極培養的第2隻、第3隻腳。

華南金去年獲利成長超過2成，居泛公股金融機構成長幅度之冠。吳當傑說，過去華南銀行對金控獲利貢獻度都超過9成，過於集中，未來將加強集團內其他子公司對於獲利的貢獻度，其中，華南永昌證券將發展複委託及財富管理業務，產險也需要提升自己的獲利能力。

吳當傑指出，今年集團布局依舊循「法治」、「風險」、「科技」、「人才」4大藍圖擘劃，過去依賴淨利息收入的銀行也應將獲利來源多元化，包括財富管理手續費收入及投資收入占獲利比重都要拉高。

其中，華銀過去一年在財管基礎功能下了苦心，今年樹立5大策略，包括開拓客群、引進海外新商品、提升通路質量、強化理財專員職能及VIP系統建置；吳當傑表示，將在國內186家分行中選擇75家作為財管重點分行，上半年先改裝40家分行，下半年陸續到位。

此外，華南金深化金融科技能力，內部培養大數據人員，對外也舉辦金融科技競賽招攬新血；並大舉投資強化內稽、內控、風險控管及法令遵循的基礎建設，在衝刺業務之餘，仍嚴控可能風險產生。（編輯：林沂鋒）1080219