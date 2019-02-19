文曄去年每股賺5.02元 估首季營收季減逾18%

IC通路商文曄科技19日召開法人說明會，由董事長鄭文宗（右）、財務長楊幸瑜（左）說明2018年自結營運成果及未來營運展望。中央社記者吳家豪攝 108年2月19日

（中央社記者吳家豪台北19日電）IC通路商文曄科技今天召開法人說明會，公布去年稅後淨利新台幣27.8億元、年增10%，每股盈餘（EPS）5.02元；今年首季受淡季與客戶庫存調整影響，預估營收將季減18%到24%。

文曄2018年合併營收約2734億元，年增44%；營業利益52.6億元，年增34%；稅後淨利27.8億元，年增10%；全年稅後EPS約5.02元。

文曄財務長楊幸瑜表示，展望2019年首季，受傳統淡季影響，預估營收將介於650億至700億元間，季減18%到24%，但年增31%到41%；毛利率將介於3.3%至3.5%之間，營業利益率將介於1.4%至1.6%之間。

楊幸瑜指出，首季通訊領域因手機客戶進入庫存調整階段，營收季減幅度將高於整體平均，但維持強勁年成長；電腦領域預期將季增個位數百分比與大幅年成長；消費型電子預計將季減雙位數百分比，但年增雙位數百分比；工業與儀器預計將季減個位數百分比、年減雙位數百分比；車用電子預計季減雙位數百分比、年減個位數百分比。

展望2019年，楊幸瑜表示，受到美中貿易衝突、中國經濟成長放緩、美國聯邦準備理事會（Fed）等影響，整體經濟情勢及產業鏈上存在許多不確定因素，但文曄將持續提升營運效率、優化營運管理系統、增強財務管控制度、強化人力資源管理，長期仍看好5G、人工智慧（AI）等成長動能。

文曄董事長鄭文宗說，目前整體經濟環境不強，除了貿易衝突之外，主要應用領域包括手機、電腦、汽車的需求都比較差，預期未來2年相關產品將處於調整期，但文曄的經營放眼中長期準備，基本上保持樂觀。（編輯：郭萍英）1080219