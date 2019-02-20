台灣思貝克從事多層次傳銷未報備 公平會開罰

（中央社記者潘姿羽台北20日電）公平交易委員會今天指出，台灣思貝克公司被民眾檢舉，從事多層次傳銷卻沒有在實施前向公平會報備，已違反規定，決議處新台幣30萬元罰鍰。

公平會是多層次傳銷事業的主管機關，因此訂定多層次傳銷管理法，並規定多層次傳銷事業在開始實施多層次傳銷行為之前，應檢具包含事業基本資料、傳銷制度及傳銷商參加條件、擬與傳銷商簽定的參加契約內容等相關資料，並向公平會報備。

而公平會日前接獲檢舉，台灣思貝克公司與日本Club Sparkle株式會社簽訂合作契約，107年1月起提供業務支援服務，並在花蓮、台北、新竹、台中等地租借場地舉辦「Sparkle Academy（台灣思貝克學苑）」，招攬他人加入日本Club Sparkle株式會社的傳銷計畫或組織，推廣、銷售商品，當參加者介紹他人加入及購買商品，便可獲得「推薦紅利」及「重銷紅利」等具有多層級抽佣關係及團隊計酬特性的獎金。

不過台灣思貝克公司沒有在開始實施前向公平會報備，已經違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，公平會除了處30萬元罰鍰，並令其自處分書送達次日起，立即停止違法行為。

公平會也提醒，多層次傳銷事業不只實施前要報備，若要變更銷售商品，同樣應事先報備，也就是說，事業如果要賣新的商品、少賣商品，甚至停售現有商品，都必須向公平會報備。（編輯：林興盟）1080220