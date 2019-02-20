房仲調查 竹科就業帶動房價穩增

（中央社記者韋樞台北20日電）竹科近10年提供穩定的就業機會，促進人口增長和房市榮景。房仲統計新竹人口和房價發現，新竹市和竹北市10年間人口各增4萬和5.5萬人，房價穩增至20萬元，房價所得比約7.76到8.37倍。

信義房屋統計新竹人口與房價發現，過去10年新竹市人口增加約4萬人，現約44.5萬人；竹北市增加約5.5萬人，現約18.7萬人；新竹市與竹北的房價從每坪約新台幣12.3萬元與13.8萬元，緩步增至20.1萬元，竹科10年逾10兆的產值帶來就業機會，同時人口增長也撐起新竹的房市。

信義房屋指出，新竹地區常見雙薪家庭，組成是園區客與老師，家庭所得水準對比房價負擔並不重，以內政部營建署發布2018年度第2季房價負擔能力指標來看，即使房價已上漲一波，不過新竹縣市的房價所得比仍在7.76到8.37倍之間，低於雙北市與台中市，房貸負擔率約1/3，指標多在合宜範圍內。

信義房屋新竹中央店主任蔡士揚表示，10年前新竹市的新屋少，當時許多園區購屋人都是購置屋齡10年的房子，隨著關埔等重劃區興起，早年購屋者屆臨換屋期，便會選擇關埔重劃區的新成屋，換屋後本來的房子就由竹科的學弟接手。

竹北市近年也蓬勃發展，信義房屋竹北台大店主任彭厚誠表示，竹北10年前假日路上人潮不多，不過外來客增多之後，現在社區點燈率明顯增加，整個竹北生活與商業機能也日漸成熟，竹北也將迎來第一間百貨公司，竹北相對越來越熱鬧。（編輯：楊凱翔）1080220