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美股漲不多 台股平盤上下游走

最新更新：2019/02/21 12:09

（中央社記者潘智義台北21日電）美股道瓊工業指數上漲63.12點，台北股市今天早盤走揚，但盤中一度翻黑，指數多在平盤附近游走。法人認為，台股盤中僅小漲、小跌，但短線趨勢依然偏多。

11時35分，加權指數來到10279.92點，小漲7.46點，成交值新台幣762.79億元。

盤中8大類股多小跌，僅泥窯類股一枝獨秀，明顯上漲，機電、食品類股小漲。

台泥盤中來到39.2元，上漲3.56%。嘉泥來到14.3元，上漲2.5%。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到236元，小漲0.85%。蘋果光學鏡頭供應商大立光在平盤價4095元上下游走。鴻海也在平盤價73.2元附近游走。

面板股方面，友達盤中來到10.9元，小跌1.8%。群創來到9.71元，下跌2.21%。彩晶來到7.05元，上漲2.17%。

台塑盤中在平盤價103元附近徘徊，南亞股價也貼近平盤75.4元。

國泰證券指出，外資近期在現貨市場買超，期貨未平倉多單持續增加，突破5萬口，投信近期則是加入買超行列，其中店頭市場買超創波段高，有利作帳行情持續。

國泰證券認為，雖然法人持續偏多，但政府基金近期在指數反彈下減碼，整體法人動向正面，融資近期增加但幅度不大，對於指數來說也算穩定，籌碼仍偏向多方，盤勢短期間仍有機會維持反彈向上走勢。（編輯：趙蔚蘭）1080221

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