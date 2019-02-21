思科攜手中華電信 推視訊會議月租服務

（中央社記者吳家豪台北21日電）網路設備製造商思科（Cisco）今天宣布攜手中華電信推出視訊會議「思科Webex Room Kit」月租服務，透過「以租代買」模式，協助企業降低營運成本並增加企業導入的彈性。

思科發布新聞稿指出，Webex Room Kit可透過智慧型觸控面板或官方App控制，提供智慧型會議與智慧型簡報功能。思科也整合HTTPS、SSH傳輸協定，保障會議影音資料的安全。

思科表示，未來思科Webex Room Kit與中華電信合作釋出的解決方案，將採取統包式的租賃模式，每月定時收費，用戶可透過中華電信協助後續專業維運工作，無需維護會議系統。

台灣思科總經理陳志惟說，目前思科Webex Room Kit獲得多家台灣大型企業使用，此次透過中華電信遍布北、中、南的銷售管道，期望將思科Webex Room Kit推向本地市場。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，中華電信開發的HiNet視訊會議已廣泛運用於遠端教學、金融晨會、醫療照護等市場，現在攜手思科，是希望提供企業用戶更好的即時互動影像及遠端協作服務，讓本地企業也能輕鬆導入國際指標性協作系統。（編輯：李信寬）1080221