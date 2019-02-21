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好樂迪22日暫停交易 市場關注併購題材

最新更新：2019/02/21 19:53
證交所指出，21日收到好樂迪申請22日暫停交易一天，將公布重大訊息。（圖取自facebook.com/holidayktv）
證交所指出，21日收到好樂迪申請22日暫停交易一天，將公布重大訊息。（圖取自facebook.com/holidayktv）

（中央社記者江明晏台北21日電）好樂迪今天公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意22日暫停交易，重大訊息公開後，再依規定恢復交易。好樂迪並未說明停牌原因，市場猜測可能和處分、併購等事宜有關。

證交所指出，今天收到好樂迪申請明天暫停交易一天，將公布重大訊息，訊息公開後，再依規定恢復交易。

好樂迪並未說明停牌原因，市場猜測可能和處分、併購等事宜有關。受少子化影響，好樂迪營收近年以每年5%幅度下滑，但2018年受惠景氣好轉，上半年營收扭轉頹勢，全年營收達新台幣30.06億元，年增3.28%，累計前3季每股盈餘4.64元，優於去年同期每股3.52元。

營運展望方面，好樂迪將放在增加來客數與客單價，帶動營收持續成長。去年上半年統計，好樂迪在全台共有52家門市，高階品牌V-MIX共有2家店，營收來源主要來自北區，占整體58%，桃竹區14%，中區18%，南區10%。（編輯：楊凱翔）1080221

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