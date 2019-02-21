緯穎：雲端資料中心市況不佳 力拚業績成長

（中央社記者潘智義台北21日電）雲端資料中心設備供應商緯穎科技服務公司總經理洪麗甯今天表示，今年雲端資料中心市場相當艱辛，但下半年可望好轉，將力拚全年業積成長。

洪麗甯今天在業績發表會指出，雲端資料中心產業在2018年表現亮麗，但因零組件缺料等因素，2019年上半年產業經營不易，但緯穎透過高度客製化服務，將鎖定全球前4大雲端服務供應商臉書、微軟、Google和aws，爭取新訂單。

緯穎副總經理王瑞斌說，緯穎全球布局，分別自中國大陸、馬來西亞、韓國等地進口零組件至墨西哥，再組裝成機櫃銷美，因此沒有關稅的困擾。

王瑞斌強調，為避免美中貿易戰發生不好的結果，一旦必須面臨關稅問題，能有解決方案，已在台南科學園區建置板接工廠，預計第2季量產。

另外，緯穎科技專注在超大型資料中心及雲端基礎架構解決方案，除超大型資料中心，也提供區域型資料中心，以及現場資料中心的伺服器業務。

緯穎董事長林憲銘表示，緯創資通將維持對緯穎持股50%以上的策略，主要目的為公司治理，以及維護智慧財產權。至於股利政策，將維持現有的6成配發水準，且以現金為主，但今年初次上市資金需求較大，配發率可能略有調整。（編輯：楊玫寧）1080221