蘋果高盛闢財源 聯名信用卡傳春季亮相

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）蘋果公司與高盛集團合推信用卡傳了近一年，總算有新動作。華爾街日報今天報導，雙方計劃春季開始發行聯名信用卡，並將搭配iPhone錢包功能，以利持卡人繳費及管理帳戶。

報導引述知情人士說法指出，蘋果公司（Apple）未來幾週將先向員工發行這張信用卡，之後再正式推出。為吸引消費者辦卡，iPhone「錢包」應用程式將增添新功能，供持卡人設定消費目標、查詢已使用額度與回饋點數。

早在去年5月，華爾街日報便報導，蘋果準備與高盛（Goldman Sachs）推出聯名信用卡，為行動支付Apple Pay尋找新商機，並拓展營收來源，因應核心事業走下坡的困境。

調研機構顧能（Gartner）今天公布數據顯示，去年第4季，三星（Samsung）與蘋果的全球智慧型手機市占率分別為17.3%、15.8%，穩坐前兩名，但隨著排名第3的華為急起直追，蘋果市占率較2017年同期滑落逾2個百分點，三星也下滑近1個百分點。

顧能估計，去年第4季iPhone銷量為6452萬支，較2017年同期銳減11.8%，創2016年首季以來最大衰退。

在iPhone買氣降溫的情況下，蘋果發展重心慢慢移往靠收費賺錢的服務事業，包括行動支付、串流音樂。蘋果為吸引潛在訂戶，也向影音串流巨擘Netflix看齊，和好萊塢片商攜手打造原創電視節目。

iPhone用戶若透過Apple Pay刷卡消費，蘋果本來就會抽成。知情人士透露，未來消費者刷的如果是這張聯名信用卡，蘋果收的刷卡手續費會更多。除了開闢財源，蘋果高層也希望這張信用卡能刺激市場接受度欠佳的Apple Pay使用量。

據報導，高盛近年積極拓展消費金融業務，與蘋果合推的信用卡將使用萬事達卡（Mastercard）支付網絡。持卡人刷卡購物，絕大多數將享有約2%現金回饋，購買蘋果產品與服務的回饋可能更多。

蘋果工程師正在為「錢包」程式開發新功能，以利持卡人繳費並檢視已使用額度。蘋果高層曾討論參考「活動記錄」程式設定健身目標的環狀圖示，未來可能分析消費型態，並以推播通知，呈現持卡人每週消費類別資料。

蘋果與高盛一度考慮提供比信用卡更多的財務管理服務，但蘋果高層擔心要求用戶交出銀行帳戶資料，可能帶來隱私疑慮，最後打退堂鼓。（編輯：高照芬）1080222