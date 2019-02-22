均線有利多方 台股攻高需擴量

法人表示，台股均線型態有利多方表現，但指數攻高仍需擴大量能，否則走勢震盪難免。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北22日電）由於經濟數據乏善可陳，加上特斯拉和耐吉等知名企業產品出包導致股價下跌，美股21日收黑。法人表示，台股均線型態有利多方表現，但指數攻高仍需擴大量能，否則走勢震盪難免。

美股道瓊工業指數21日終場下跌0.4%，收在25850.63點；標準普爾500指數同樣下挫0.4%，收在2774.88點；那斯達克指數下跌0.4%，收在7459.71點。

台股昨天隨美股開高，因短線漲多出現獲利賣壓，上半場一度翻黑，不過美中貿易協商樂觀消息傳出後，帶動下半場指數走高，終場收在高點10319.53點，上漲47.07點，漲幅0.46%，成交值新台幣1238.30億元。自營商買超7.37億元，投信賣超3.63億元，外資及陸資買超48.48億元；三大法人合計買超52.22億元。

娛樂股好樂迪因有重大訊息待公布，經證交所同意今天暫停交易，重大訊息公開後，再依規定恢復交易。好樂迪並未說明停牌原因，市場猜測可能和處分、併購等事宜有關。

被動元件廠華新科去年稅後淨利197億元、稅後每股盈餘（EPS）40.75元，均創歷史新高。法人指出，被動元件產業仍在庫存調整階段，台廠為維持產能利用率，今年第1季產品價格降幅達20%到30%，整體需觀察中國市場需求，對第1季市況保守看待。

雲端資料中心設備供應商緯穎因應上市需求，辦理現金增資新股1萬8810張，預計掛牌股本將提升至17.5億元，最快將於3月底掛牌上市。

法人表示，台股日線指標轉強，月、季線續揚突破半年線，均線型態有利多方表現，但須留意季線乖離逐步擴大，可能進入去年10月初跳空缺口及下彎年線反壓區，指數攻高仍需擴量，否則走勢震盪難免。（編輯：趙蔚蘭）1080222