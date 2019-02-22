聯準會暫停升息 貝萊德：市場過於樂觀

貝萊德智庫經濟及市場研究主管巴契表示，市場對美國聯邦準備理事會停止升息過於樂觀，聯準會下半年可能再度升息，終究要反映在市場行情上。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年2月22日

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美股年初以來氣勢如虹，部分投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息循環已告終，但全球最大資產管理公司貝萊德警告，聯準會下半年可能再度升息，終究要反映在市場行情上。

去年第4季，投資人擔心聯準會貨幣政策緊縮過度，美國經濟恐陷入衰退，導致美股表現淒慘。今年1月底，聯準會未宣布升息，主席鮑爾（Jerome Powell）表示，支持升息的理由「已稍微減弱」，立場明顯轉趨鴿派（主張寬鬆貨幣政策）。

美股1月氣勢銳不可當，標準普爾500指數大漲7.9%，創2015年10月以來最大單月漲幅，更締造1987年以來最佳開年表現。在市場樂觀氣氛中，美股2月延續旺盛氣勢，持續向上。

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）經濟及市場研究主管巴契（Elga Bartsch）今天簡報全球經濟展望時直言，市場對聯準會停止升息過於樂觀，甚至有些脫節。

巴契說，聯準會停止升息，甚至考慮降息，代表總體經濟狀態不妙，因為以往經濟陷入衰退的明確訊號就是聯準會降息，市場對此不該過度樂觀。她認為，聯準會只是暫停升息，下半年將恢復升息，並可能逐步放慢量化緊縮（即縮減資產負債表規模）的步調。

美國經濟出現趨緩跡象，近期引發投資人關注，除了房市降溫，美國經濟評議會（The Conference Board）消費者信心指數已連降3個月，去年12月零售銷售也下滑1.2%，創9年多來最大單月降幅。

巴契認為，投資人過度擔心經濟衰退，而從美國經濟與金融體系承受的壓力觀察，景氣仍處於擴張循環中段，但上半年可能邁入末尾。景氣循環末尾短則2季、長則多年，平均長度是6季，長短主要視金融脆弱性累積程度而定。

她說，美國通膨壓力增加的跡象有限，聯準會可以耐心推動貨幣政策正常化，讓經濟有更多空間復甦。

談到美中貿易戰，巴契認為緊繃態勢可能緩和，美國暫時不會調高對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率。但兩國貿易摩擦仍將存在，因為關鍵不在貿易逆差，而是美中爭奪科技霸權的競爭不會落幕。

至於受貿易戰影響甚鉅的中國經濟，貝萊德預期，中國政府採取果斷措施，從財政與貨幣政策雙管齊下支撐，經濟有望觸底反彈，多項數據可能從第2季開始回穩，對全球經濟成長與金融市場影響深遠。

巴契指出，中國政府這波財政刺激，主要透過減稅降負措施體現，而非財政支出，信貸刺激也鎖定民營中小企業，而非國營企業。這對經濟結構改革來說是正確方向，但產生效果需要多久，尚無定論，外界須密切關注後續數據。（編輯：陳惠珍）1080222