技嘉推新電競筆電 第1季營運可望觸底回升

（中央社記者吳家豪台北22日電）板卡廠技嘉今天宣布旗下高階電競品牌AORUS新款電競筆記型電腦上市；法人認為，技嘉舊款顯示卡庫存提列金額減少，看好今年第1季營運將觸底回升。

技嘉發布新聞稿指出，新上市的AORUS 15電競筆電是全球第一台搭載Microsoft Azure AI人工智慧的筆電，系統可透過此平台的機器學習技術，判斷使用者正在執行的程式特性，讓使用者得到更高的遊戲幀數或更短的影音處理時間，並配備具有即時光線追蹤的獨立顯示卡。

法人預估，技嘉今年第1季主機板出貨量將達250萬片到270萬片，季增15%到20%；顯示卡出貨量將季增6%至80萬片；伺服器出貨量將與去年第4季約略持平。推算今年第1季整體營收將達142.5億元，季增9.9%，年減29.4%。

法人表示，技嘉目前庫存總額已降到90億元，回到過往正常範圍，今年第1季舊款顯示卡庫存提列金額較去年第4季減少，影響將趨緩；考量主機板出貨比重增加，有利產品組合轉佳，預估技嘉今年第1季稅後淨利將達6.9億元，將季增312.6%，年減57.2%，每股盈餘（EPS）約1.09元，營運將觸底回升。（編輯：張良知）1080222