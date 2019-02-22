南韓闢建半導體金三角 將與中國對抗

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓媒體今天報導，應南韓鮮京集團（SK Group）的要求，京畿道龍仁市遠三面的「半導體園區（密集區）」建成後，京畿道南部將躍升為世界最大的半導體製造據點。

「朝鮮日報」報導，新半導體園區將入駐的龍仁市遠三面旁有三星電子公司（Samsung Electronics Co.）17家儲存器工廠。加上鄰近的京畿道利川市SK海力士公司（SK Hynix Inc.）現有的半導體園區，將構成「半導體金三角」。

在這個三角地帶內，不僅有三星電子和SK海力士，還聚集約500家國內外半導體原材料、零配件、設備企業。

報導說，半導體企業人士稱：「按照目前的預想，僅半導體金三角的年產值就可達70至100兆韓元（約新台幣1兆9164億至2兆7377億元），足以與中國半導體崛起對抗的強大韓國製造廠將出現。」

報導說，21日鮮京集團提交投資意向書後，龍仁市和京畿道即表示歡迎。京畿道政府表示：「既然投資人SK集團將龍仁視為新工廠的最佳選址，相信政府會多加考慮來選擇用地。」

如果未來10年鮮京集團對龍仁市投資120兆韓元，不僅將創造1萬7000多個工作機會，加上合作企業的人力需求，整體增加的工作機會預計將超過10萬個。

龍仁市遠三面的房地產價格近兩、三個月已暴漲兩倍有餘，反映對地區經濟發展的期待。據當地房地產仲介商表示，即使想開高價買地，也買不到。

SK海力士公司表示，之所以選擇龍仁市是因為周邊有其他的半導體工廠。以三星電子器興、華城工廠為中心，大量設備、零組件合作企業也聚集於此。

龍仁市還有能讓住在首都圈的研究員上下班方便的優勢。在優秀人才決定競爭力的半導體領域，與首爾的距離是無法忽視的因素。SK海力士表示：「完成政府半導體園區的批准流程後，會立刻執行以數十兆韓元為單位的投資。」

報導說，半導體金三角製造據點有望形成全球史無前例的規模。僅在3個園區工作的半導體人數就達7萬名，此處將成為擁有20餘條生產線的「世界半導體工廠」。一旦形成規模經濟，享受協同效應的將不僅是SK海力士，三星電子也能從中獲益。

三星電子有關人士表示：「不僅是南韓企業，全世界頂級的原材料、零配件、設備企業都將爭相入駐此地，三星與SK集團將營造培養大量優秀合作企業的良好環境。」

報導說，業界認為，半導體金三角將會在很大程度上牽制住中國半導體崛起的威脅。（編輯：郭中翰）1080222