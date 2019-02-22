1月外銷訂單減幅收斂 經濟部：第2季有望回暖

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部統計處今天公布1月外銷訂單404.9億美元，年減6%，減幅低於預期，也較去年12月收斂，統計處預期2月減幅將再縮小，接單狀況有望在第2季逐漸轉好。

1月外銷訂單404.9億美元，為歷年同月次高。統計處原先預期1月外銷訂單金額可能年減逾1成，但國際手機大廠進行促銷、筆電接單表現不錯，伺服器、網通產品需求增加，加上國際油價及鋼價有止跌回升跡象，使1月減幅僅6%，優於預期。

外銷訂單中占比約55%的資訊通信及電子產品1月接單金額分別年減5.8%及2%，主因國際品牌高階智慧型手機銷售不佳，加上整體智慧型手機需求疲弱，導致組裝代工等相關供應鏈接單減少。

傳統貨品因國際油價較去年同期下跌，國際鋼價也走跌，基本金屬、塑橡膠製品、化學品分別年減10.1%、10.4%及8.2%。機械產品則受美中貿易摩擦影響，中國大陸投資意願保守，年減11.7%。

不過，統計處長林麗貞指出，觀察去年11月以來減幅，資訊通信及電子產品年減幅度都有縮小；傳統貨品1月接單金額也都較去年12月增加。

觀察主要訂單來源，林麗貞表示，1月訂單衰減力道多來自中國大陸及香港地區，1月接單98億美元，年減14.1%，主因中國經濟成長趨緩，資訊通信、光學器材、機械、塑橡膠製品、電子產品、基本金屬接單全面減少，其中資訊通信產品接單減少2.8億美元，減少23.1%最多。

統計處調查廠商對2月接單看法，以訂單金額計算動向指數為28.1，預期將較1月減少，統計處預估2月接單金額為310億至320億美元，年減1.4%至4.5%。林麗貞指出，2月工作日只有15天，訂單預期減少是正常狀況，但減幅有逐月縮減跡象，目前看來，整體接單狀況並沒有惡化。

林麗貞表示，外銷訂單通常在3月後逐漸有起色，可以寄望第2季回暖，但因變數多，還無法預測何時可能較去年轉為正成長，後續可觀察資訊通信及電子產品表現、美中貿易紛爭談判狀況等。（編輯：楊玫寧）1080222