台積電最大客戶去年貢獻營收2246.9億 增1.9%

晶圓代工廠台積電在財報中以「甲客戶」作為最大客戶的代號，據資料顯示，「甲客戶」去年貢獻台積電2246.9億元營收。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹23日電）晶圓代工廠台積電去年營收首度突破新台幣1兆元大關，最大客戶貢獻2246.9億元營收，增加1.9%，但所占比重略降至21.78%。

台積電在財報中以「甲客戶」作為最大客戶的代號，據資料顯示，「甲客戶」去年貢獻台積電2246.9億元營收，年增1.9%，占營收比重自前年的22.55%，略降至21.78%。

因台積電去年僅美國市場營收超過2246.9億元，法人研判，台積電最大客戶「甲客戶」應為美商蘋果(Apple)。

據研調機構顧能(Gartner)估計，蘋果去年iPhone銷量2.09億支，年減2.7%，法人認為，蘋果iPhone晶片採用的製程技術不斷推進，如A12 Bionic處理器便採用7奈米製程，是蘋果貢獻台積電營收持續增加的主因。

美國仍是台積電最大市場，只是去年美國營收略降至6328.21億元，年減0.47%，比重也降至61.35%；中國是台積電去年表現最佳的市場，中國營收達1757.94億元，年增59.5%，比重攀高至17.04%。（編輯：李信寬）1080223