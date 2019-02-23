股王條款多次配息 大立光：暫不考慮

（中央社記者韓婷婷台北23日電）「股王條款」施行後，台積電搶得頭香宣布今年改採季配息；市場開始猜測誰會是下一個，股王大立光理當是市場點名的公司，不過大立光回應，暫不考慮。

立法院2018年7月6日三讀通過公司法修正案，以鬆綁化、彈性化、強化公司治理為3大主軸，其中最受矚目的是未來公司可在章程中明定，每季或者每半年分派盈餘的「股王條款」。

針對近來每年多次配息的熱門議題，大立光表示，「有研究過，但目前還沒有這樣的規劃，暫不考慮。」此外，去年盈餘的配息政策預計將於4月的董事會討論決議。

台積電日前公布股利政策，去年盈餘每股將配發新台幣8元現金股利，並決議未來將每季配發現金股利，加計第4季配發今年第1季的2元現金股利，台積電今年將共配發10元現金股利，成為施行一年多次配息的首發者；按22日收盤價236.5元計算，現金殖利率4.2%。

國泰投信董事長張錫表示，台積電如能長期穩定每季配息，原本是成長性股票，將變成價值型股票，對長線投資人具吸引力。

統一投顧董事長黎方國認為，台積電改採季配息，對投資台積電的長期收益、養老金收益等長線基金，將有穩定來源，是一項利多消息。

法人也指出，高股息並不代表必然是高現金殖利率，對於希望追求較高現金殖利率的投資人而言，股王大立光並非「理想」的標的。

大立光過去6年全數分配現金股利，分別為17元、28.5元、51元、63.5元、63.5元及72.5元。盈餘分配率僅2013年達40.9%，其餘均在35.2%至39.8%區間，配息可說是並不大方。

法人表示，從大立光過去6年的年均殖利率觀察，只有2016年超過2%來到2.07%水準，其餘5年均在1.26%至1.84%的區間水準，其實吸引力並不大。相信投資人看中的是股王難以撼動的產業龍頭地位跟價值，加上產業的大趨勢，在乎的是「資本利得」，並非著眼於配息。從資本利得的角度來看，大立光的確表現相當亮眼，端看投資人追求的目標為何。

大立光基於產業及獲利均處於高度成長的趨勢，不斷擴大資本支出進行擴產，過去6年EPS表現為2013年71.64元、2014年144.91元、2015年180.08元、2016年169.47元、2017年193.65元，再到2018年181.68元，成長力道驚人；股價更是從778元一路飆上6075元台股新天價，6年期間最大漲幅一度達680.8%。（編輯：楊玫寧）1080223